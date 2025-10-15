Választás 2026: pénz nincs, kötelező képzés van a Nemzeti Választási Irodánál

pénz;továbbképzés;Nemzeti Választási Iroda;választás 2026;

2025-10-15 12:59:00 CEST

Több éve tartó gyakorlat szakadt meg: a Nemzeti Választási Iroda nem adott jutalmat a 2026-os választás előkészítésére egyetlen munkatársának sem – tudta meg a Népszava.

Az intézmény közlése szerint a választások előkészítése és lebonyolítása során a dolgozók három–négy hónapos időszak alatt, személyenként átlagosan több mint kétszáz órányi túlmunkát végeznek. Mindezt azonban – a területi és helyi választási irodák tagjaival ellentétben – nem kíséri a pénzügyi rendelet alapján járó kiegészítő normatíva. A korábbi országgyűlési választások idején rendre többhavi fizetéssel ismerte el az NVI a dolgozók többletmunkáját.

Az NVI lapunknak küldött adatai szerint a 2018-as választás kapcsán 2017. szeptember 15. és 2018. április 30. között, differenciáltan, két–háromhavi illetményt kaptak a munkatársak.

A 2014-es országgyűlési választás előkészítésével és lebonyolításával összefüggő többletfeladatokra a 2013. december 1. és 2014. május 31. közötti időszakra differenciáltan két–háromhavi illetményt fizetett ki a hivatal a dolgozóinak.

A 2022-es, közös eljárásban megtartott országgyűlési választás és országos népszavazás esetében előzetesen nem biztosított ösztönzőt az iroda, de a lebonyolítást követően háromhavi jutalmat fizetett ki a dolgozóknak.

A 2010-es választásról az NVI már nem rendelkezik adatokkal, mivel az intézmény csak 2013-ban jött létre; a korábbi választást még az Önkormányzati Minisztérium szervezte.

Az NVI lapunknak küldött mostani tájékoztatása szerint a 2025 januárja és októbere közötti időszakban „pénzügyi vagy egyéb munkavállalói extra ösztönzéssel nem élt” az intézmény. A választási felkészülés ugyanakkor folyamatban van: a hivatal a korábbi gyakorlatnak megfelelően négy regionális képzést szervez a területi és az országgyűlési egyéni választókerületi irodák vezetői és munkatársai számára.

A képzések célja az egységes, átfogó szakmai felkészítés, amely biztosítja a választási folyamatok jogszerű és zökkenőmentes lebonyolítását. Az iroda ugyanakkor hangsúlyozta, ezek a képzések nem juttatásnak, hanem képzési kötelezettségnek minősülnek. Az NVI munkatársainak részvétele legalább egy ilyen alkalmon kötelező.