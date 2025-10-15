Baján az ellenzéki és a fideszes polgármester alatt is kirúgták a helyi médiacég vezetőjét, aki csak pártatlan akart lenni

Fidesz;ellenzék;média;Baja;kirúgás;pártatlanság;médiacég;

2025-10-15 10:48:00 CEST

Az önkormányzat médiáját vezető Kovács Zoltán a törvényt maradéktalanul betartva végezte a dolgát. Úgy tűnik, éppen ezért rúgták ki. Kétszer is. Másodszor végleg.

A bajai önkormányzat tévéjét és újságját működtető kft.-t 2014. és 19. között kétszer is milliókra büntették, mivel a fideszes irányítású város cége olyan gyalázatos módon nem adott szót az ellenzéknek, hogy az már a kormánypártok uralta médiahatóságnak is sok volt. 2019-ben a bácskai városban az ellenzéki koalíció megnyerte a helyhatósági választást, s az új vezetés pártatlan önkormányzati médiát ígért a bajaiknak. 2020 elején pályázatot írtak ki a kft. ügyvezetői posztjára. A kiírásban benne volt, hogy a céget integrálni kell a város rádióját üzemeltető Baja Hangja kft.-vel.

A pályázaton Kovács Zoltán nyert. A bajai születésű férfi szakmai tudásához nem férhetett kétség, 1984 óta volt az újságírói pályán, legtovább a Magyar Rádió pécsi stúdiójánál szolgált, csaknem 8 évig vezette is azt. A médiaszakember pályamunkájára a Fidesz frakció hat tagja nemmel szavazott, a 9 tagú ellenzéki koalíció viszont támogatta őt, így nem volt gátja kinevezésének. Kovács Zoltán sikeresen levezényelte a bajai média integrációját, a Baja Hangja Kft. jól működött, és gazdagodott egy hírportállal is.

Ennek ellenére 2020 decemberében Nyirati Kára, a város ellenzéki polgármestere arra szólította fel Kovács Zoltánt, hogy mondjon fel. Addigra a szivárvány-koalíció szétesett Baján, négyen kiváltak a frakcióból, és Nyirati kisebbségben maradva kellett irányítsa a várost, ám a polgármester a Covid miatti veszélyhelyzetben egyedül is határozhatott az ügyvezető eltávolításáról. Szóban Nyirati azzal indokolta döntését, hogy úgy látja, Kovács nem támogatja őt a városvezetői munkában. Az újságíró erre azt válaszolta, hogy ő minden politikai szereplőnek arányos megszólalási lehetőséget biztosítva munkálkodik, és mivel ezen – a polgármester javára - nem akar változtatni, inkább lemond a posztjáról.

Nyirati hamar talált a helyére utódot, aki már a polgármestert álláspontjait preferálta a helyi médiában. Ez nem tetszett a képviselők többségének, ezért szerették volna leváltani az új ügyvezetőt. Erre alkalmat kínált, hogy az akkortájt 100-110 millióból gazdálkodó kft. öt hónap alatt összehozott 28 millió mínuszt. Ezért a városatyák kikényszerítették, hogy a közgyűlés írjon ki újra pályázatot az ügyvezetői állásra.

Kovács ezúttal is pályázott, és 2021 novemberében újra nyert. Csak Nyirati szavazott ellene,

a polgármester mögött álló négy képviselő tartózkodott, az ellenzéki frakció négy szakadárja és a Fidesz egyöntetűen Kovácsra voksolt. Ebben nyilvánvalóan szerepe volt annak, hogy a Fidesz képviselői kisebbségben is élhettek megszólalási jogukkal, amíg Kovács vezette a bajai tévét, rádiót és újságot. S ha a pártnak egy országos politikusa a városba érkezett, akkor ittlétéről, legfontosabb üzenetéről a Baja Hangja tájékoztatta a helybélieket. Ez igaz volt más pártok idelátogató politikusai esetében is.

A leírt rendszer hibátlanul működött a 2022-es parlamenti és a 2024-es önkormányzati választás kampányidőszakában is. Utóbbi voksoláson a kormánypártok kiütéses győzelme arattak Baján, s mivel az új városvezetés elégedett volt Kovács Zoltánnal, nem váltották le őt. Bari Bernadett fideszes polgármester arra biztatta is, hogy mindent ezután is úgy csináljon, ahogy eddig.

2025. március 26-án Magyar Péter lakossági fórumot tartott Baján. Az eseményre a Baja Hangja is meghívást kapott, s Kovács jelezte, hogy ott lesznek. A fórum előtt 25 perccel azonban az ügyvezető kapott egy e-mailt a polgármestertől, s abban Bari azt írta: „Az önkormányzati sajtóban nincs helye semmilyen politikai párt vagy mozgalom életéről, megnyilvánulásairól szóló tudósításnak, beszámolónak (…) Az önkormányzat működésével összefüggő, a bajai lakosság életét meghatározó eseményekről, fejlesztésekről, lehetőségekről tájékoztassanak az objektivitás jegyében (…) Ezt a működési elvet tartsák szem előtt Ön és a kollégái”.

Kovács a levelet továbbította kollégáinak, és az ő egyetértésükkel úgy döntött, hogy Magyar fórumáról elkészítik a hang- és képanyagot, de egyelőre nem adják le, hanem tisztázzák a városvezetéssel, hogy mostantól mit várnak tőlük. Kovács levelet írt a polgármesternek, és abban arra kérte, hogy a bajai médiában a különböző politikai erők továbbra is kaphassanak megszólalási lehetőséget.

Találkozót is kért a polgármestertől, de erre a levélre nem kapott választ. Igaz, többé nem kérték, hogy valamelyik Bajára érkező ellenzéki politikusról ne tudósítsanak. Így aztán készült tudósítás a városban tartott DK-s és momentumos rendezvényekről is.

2025 júniusában a Baja Hangja felügyelőbizottsága, valamint a városi közgyűlés pénzügyi bizottsága egyhangúlag jutalomra javasolta Kovács Zoltánt. Ez annak is szólt, hogy a Kovács vezette cég stabilan gazdálkodott: a Baja Hangja kiadásainak ötödét reklámok és támogatási pályázatok fedezték, a cég Kovács idején 18-szor pályázott, és minden alkalommal sikeresen, ennek eredményeképp öt év alatt 99 millió folyt be a kasszájukba. Aztán június 26-ára összehívták a városi közgyűlést, és a testület – zárt ülésen - nem a jutalomról szavazott, hanem arról, felmentik Kovács Zoltánt a posztjáról. Arra hivatkozva tették ezt, hogy átszervezik a cégét. A jelek alapján megint az lehetett a baj Kovács Zoltánnal, hogy ragaszkodott szakmai alapelveihez, a médiatörvény által elvárt tárgyilagos, sokoldalú tájékoztatáshoz. Ami a Fidesznek jól jött addig, amíg ellenzékben volt, de terhessé vált, amikor hatalomra került, és főleg, amikor Magyar Péterrel megjelent egy olyan erő, amelytől tartaniuk kell.

Kovács Zoltántól több fideszes képviselő is bocsánatot kért, hogy megszavazta elbocsátását, valamennyien a frakciófegyelemmel magyarázták meghunyászkodásukat.

A távozó újságíró helyére kineveztek egy 35 éves férfit, aki soha nem foglalkozott a médiával, ő korábban fideszes politikusoknak végzett apparátusi munkát. Az új ügyvezető fizetése 50 százalékkal több lett, mint elődjéé volt.

A múlt hét végén újra a városban járt Magyar Péter. A Tisza Párt elnökének gyűléséről a város médiája ezúttal se tudósított. Vagyis Baján helyreállt a fideszes rend, és mostantól a választási győzelemre esélyes ellenzéknek a helyi sajtóban kuss a neve.

Megkérdeztük Kovács Zoltán eltávolításának okáról a polgármestert. Bari Bernadett elektronikus levélben azt válaszolta, hogy a bajai médiacég felvette funkciói közé a városmarketing feladatát is, ezért kellett új ember a kft. élére. Tegyük hozzá, hogy

a Bajai Imázs nevet felvevő kft. pályázat nélkül kinevezett, fideszes beágyazottságú vezetője korábban nemcsak médiával, de marketinges feladatokkal sem foglalkozott. Így aztán Baján aligha van olyan, a közélet iránt érdeklődő ember, aki a polgármester idézett indoklását elhinné.

Kovács Zoltán szeptemberben nyugdíjba vonult . Az elvei mellett kitartó, 65 éves újságírót az elmúlt hetekben kétszer is kitüntették: előbb Pécs közgyűlése neki ítélte a város sajtódíját, majd a VOSZ baranyai szervezete méltónak találta a megyei Prima-díjra. Azt mondja, szeretne újra igazi újságot, rádiót és tévét csinálni. Tárgyilagosat, sokoldalút, pártbefolyástól menteset.