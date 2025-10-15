Már nem éri meg bérbeadásra lakást venni?

Az Otthon Start olcsó hitele miatt megugrott kereslet gyors lakásár-emelkedést okozott, de a bérleti díjak nem tudnak tovább nőni, sőt szeptemberben már olyan mértékben csökkentek, amilyenre csak 2020 végén, a Covid idején volt példa. A megcsappant bérlői kereslet visszafogott árazásra kényszeríti a bérbeadókat, a következő években ezért csak bérbeadásra ingatlant vásárolni már nem biztos, hogy megéri – hangzott el a Népszava ingatlanpiaci kitekintő podcastje, az Erkély friss epizódjában.
A vendégekkel, Radics Annával, a GDN Ingatlanhálózat -Your Home Iroda értékesítési vezetőjével és Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével Sándor Tünde gazdasági szakújságíró beszélgetett.