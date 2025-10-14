Meghalt D'Angelo, a négyszeres Grammy-díjas énekes

gyász;zene;

2025-10-14 21:59:00 CEST

Az R&B műfajt más zenei stílusokkal ötvöző előadó 51 éves volt.

Michael Eugene Archer, művésznevén D'Angelo életének 52. évében vesztette életét; súlyos betegséggel, rákkal küzdött – közölte a gyászhírt a BBC a négyszeres Grammy-díjas R&B énekes családjának keddi közleménye alapján. – D'Angelo rendkívüli zenei örökséget hagyott hátra – méltatták, és arra kérték a rajongókat, hogy a gyász mellett ünnepeljék dalainak ajándékát, amelyet a világra hagyott.

– Az énekes úttörő szerepet játszott a neo-soul műfajában, amely az R&B-t más zenei stílusokkal, így a hip-hoppal és a dzsesszel ötvözött. Három albumával négy Grammy-díjat nyert. Slágerének, az Untitled (How Does it Feel) című dalának videoklipje a közönség figyelmét is felkeltette, amelynek a kedvéért meztelenül énekelte a dalt.

D'Angelo egy lelkész fiaként született a virginiai Richmondban, és hároméves korában tanult meg zongorázni. Fiatalon helyi együttesekben lépett fel, az 1990-es években vált híressé debütáló albumával, a Brown Sugarral. Az albumról származó Lady című dala 1996-ban a Billboard Hot 100 listáján a 10. helyre került.