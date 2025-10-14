Születés és halál körforgása

karácsony;kecskeméti Katona József Színház;

2025-10-14 16:57:00 CEST

„Csak egy szusszanás az élet, csak egy szusszanás – hangzik el Szabó Borbála Száz karácsony című darabjában, melyet a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Ruszt József Stúdiójában mutattak be Kovács Lehel rendezésében.

Úgy látszik, egyre vonzóbbak a családtörténetek, a kortárs írók is egyre szívesebben nyúlnak ehhez a témához. Lehet, hogy eljött az igazi szembenézés ideje? Mi is történt az elmúlt században és hogy érintette ez az egyes családokat?

Szabó Borbála valóban száz karácsonyt mutat meg, legalábbis időben, hiszen főhőse Koncz Klári (Märcz Fruzsina) 1923 karácsonyán születik és a történet száz év múlva Klári nagymama 100. születésnapján ér véget. Zenés történelmi revüt kínál az előadás, de szerencsére minden tekintetben túl lép a vázlatos tablón. A remek darabnak köszönhetően valódi viszonyok, szövevényes kapcsolatok, erőteljes figurák adják az alapját a Koncz család száz évét elénk táró produkciónak. Kovács Lehel a stáb többi tagjával Pirityi Emese jelmeztervezővel, Molnár Anna díszlettervezővel, Krisztik Csaba zenei szerkesztővel és Tóth Kata dramaturggal élvezetes színházat teremt Szabó Borbála személyes szálakat kibontó művéből. A színpadi tér közepén egy hosszú vacsora asztal áll, balra egy „Születés-kapun” érkeznek az új családtagok, jobbra nyílik a „Halál-kapu”, amelyen távozik, akit a történet szerint elveszítünk, középen egy nagy Szárnyas Ajtó nyílik, erre mennek el azok a családtagok, akik kilépnek a megszokott mindennapokból és külföldön, háborúban, internálótáborban töltenek el valamennyi időt.

A történelem tehát erőteljesen beleszól a Koncz-család életébe, a szünetben megrázó ahogy az 1956-os forradalom mártírjainak hosszú névsorát halljuk. A szerző nem ítélkezik, nem foglal állást, csak végigpergeti a huszadik századot. Személyes mozzanatokból rakja össze ezt az útvesztőkkel teli száz évet. A sajátos tabló tele van megejtő humorral, játékossággal. A színészek, Märcz Fruzsina kivételével, több szerepet játszanak. Igazi társulati együttlétezést követel az előadás és Koltai-Nagy Balázs, Hajdú Melinda, Fazakas Géza, Csapó Virág, Magyar Éva, Lakatos Máté, Antóci Dorottya, Szabó Dorottya, Pál Attila, Ferencz Bálint és Szegvári Júlia minden meg is tesznek azért, hogy működjön ez a különös családtörténet. Nagyon megható és mulatságos egyben, ahogy belépnek egy újabb jövevény szerepébe, ahogy a születés és a halál körforgását sok színnel és egyéni gesztussal szemléltetik. A végén valóban azt érezzük, hogy csak egy szusszanás az élet, kivétel Klári mama, akinek mégis megadatott száz karácsony.

Infó: Szabó Borbála: Száz karácsony. Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, Ruszt József Stúdió. Rendező: Kovács Lehel