Tass Bálint: Vasbetonból kispórolt

vers;emlékezet;nagyszülők;

2025-10-18 11:38:00 CEST

Nagyapám ötször költözött életében.

Én ugyanabban a szobában alszom,

ahová nagyapám kutyája először lefeküdt,

ahová hazavittek a kórházból.



Ismerem a fűtéscsövekben a víz surrogását,

a tiszafa ágainak zaját,

ahogy szélben a házfalat kaparják,

a parketta nyikorgását,

a megfeketedett foltot,

ahová a háború alatt a trágyát hordták,

a kézzel írt feliratot a nagyi gardróbjának alján,

a széf helyét a falban, a kódját,

a pisztoly hideg markolatát.



Értem a ház éjszakai neszezését,

az árnyak játékát,

a szomszéd kutya ugatását,

aki akkor is ugatott, amikor már senki nem kérte,

a könyvespolcon sorakozó nippeket,

az elhangolódott Bösendorfert,

az üresen hagyott ágyat,

amiben nagyapa utoljára a fal felé fordult.



Mert én vagyok a vasbetonból kispórolt vas,

a kertben pirosló cseresznyefa,

amit tövestől kivágtak és a teherautóra dobtak,

az éjszaka lebontott kerítés,

a négy ellopott autógumi,

az eltörött főnyomócső,

a pincébe beszakadt konyha,

a falnak támasztott pingpongasztal,

a magára hagyott labda,

a bili tartalmával öntözött jegenyesor,

a lyukas öntözőkanna,

a rózsatövek földjébe kevert kávézacc,

és a földben egymáshoz bújó két mázas urna.



Egyszer majd más is belakja a hiányomat.

Még akkor is, ha senki nem emlékszik,

hol állt a ház.