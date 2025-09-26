"Unokázós" csalások - Így lopják meg a nagyszülőket

Az elmúlt időszakban Budapesten is rendkívül elszaporodtak az úgynevezett "unokázós" csalások - közölte a Fővárosi Főügyészség pénteken. A felhívás szerint a csalók idős embereket hívnak fel telefonon, az unokájuknak vagy más közeli hozzátartozójuknak adják ki magukat, és valamilyen okra, például tartozásra vagy balesetre hivatkozva készpénzt, ékszereket csalnak ki tőlük.