Einstandosdi

főváros;Böröcz László;

2025-10-16 06:00:00 CEST

A Tabánnál többet akar Böröcz László budavári polgármester. Bekebelezné az összes fővárosi közterületet - utakat, parkokat, tereket - az I. kerületben. Mondván, ő jobb gazda lenne. Őt szólítják meg az utcán, ha kosz van, letört a pad, gondozatlan a park. Tagadhatatlan. Csakhogy Böröcz felvetése több a jó gazda szerepnél. Budapest egész területén szétosztaná a főváros tulajdonában lévő köztereket a kerületeknek. Mondván, így többé nem kellene hozzájárulásokat kérni az önkormányzati fejlesztésekhez.

S máshoz sem. Például, ha egy magánbefektető exkluzív villát építene a Tabánba, vagy éttermet a Vérmezőn. Esetleg a kormánynak fergeteges ötlete támadna egy új beruházásra. Van rá példa: a budai Vár vagy a Városliget beépítése az állami einstand után. Hosszan lehetne vitatkozni arról, hogy ezekkel – és más állami beruházásokkal – nyert-e vagy veszített Budapest. Az viszont tagadhatatlan: a főváros vezetésének semmi ráhatása nincs arra, hogy mi történik. Ugyanez lenne – csak éppen egész Budapesten –, ha a kerületek kapnák meg a közterületek tulajdonjogát. A főváros csak nézhetné, hogy a kerületek ellentartanak-e a nem kívánt állami, magánbefektetői ötletelésnek. Nem mindenhol tennék.

A másik a pénz. A közterek karbantartása, fejlesztése drága mulatság. Ezt Böröcz is tudja, így mindjárt vinné a feladattal az iparűzési adó egy részét. Miközben a főváros a csőd szélén billeg. A kormány semmit nem tesz, Böröcznek pedig hirtelen ötlete támad az amúgy is szűkös források apasztására. Legyinthetnénk, mondván a Fővárosi Közgyűlés úgyis leszavazza a javaslatát. De Böröcz egyszer már átvitt egyet a budavári lakások kiárusítására. Az Országgyűlésnek áprilisig több hónapja van arra, hogy végleg kifossza a fővárosi önkormányzatot arra hivatkozva, hogy ezt a kerületi polgármesterek kérik.