Egész Budapest működését átalakítaná a fideszes polgármester, az Orbán-kormányt kéri, hogy intézze el

2025-10-14 17:38:00 CEST

Kerületi tulajdonba játszaná át az összes fővárosi utat, parkot és teret Böröcz László I. kerületi polgármester. A budavári lakások eladását már elintézte, a javaslatában érintett ingatlanok tulajdonjoga 2027 január elsejétől szállna át a kerületekre.

A fővárosi önkormányzat élve felterjesztési jogával kezdeményezi az Orbán-kormánynál, hogy – a szükséges egyeztetések lefolytatása mellett – a fővárosi terek, közparkok, közkertek és közutak tulajdonjogi helyzetének rendezésére, a mozaikos tulajdonszerkezet megszüntetésére irányuló törvényjavaslatot nyújtson be az Országgyűlés részére, amely a kerületek fő szabály szerinti tulajdonjogát mondja ki – javasolja Böröcz László I. kerületi polgármester. Az erről szóló előterjesztést az október végi ülésen tárgyalhatja a Fővárosi Közgyűlés.

A javaslat tehát jóval többről szól, mint a Tabán átadása az I. kerületnek.

A fővárosi közterületek – terek, parkok és kertek –, valamint utak fenntartása, fejlesztése, tisztán tartása, zöldítése, közbiztonságának javítása, valamint a közterület-felügyelet működtetése olyan alapvető önkormányzati feladat, amelynek ellátását az önkormányzati törvény megosztja a fővárosi és a kerületi önkormányzatok között. A kiemelt közparkok és főutak – sugár és gyűrűirányú, illetve közösségi közlekedéssel érintett utak - esetében a főváros a gazda, míg a helyi léptékű közterületek a kerületekhez tartoznak, Böröcz László úgy véli, hogy ez a mozaikos tulajdonjogi helyzet erősen megnehezíti a napi karbantartást, a felújításokat és a fejlesztéseket. Gyakorta előfordul például, hogy az út vagy park egy része kerületi, míg a másik darabja fővárosi tulajdonban van. Példaként említi az Alagút utcát, amely a Krisztina tértől a főváros tulajdonában van, majd Logodi utcai kereszteződéstől néhány méteren át kerületi, majd az alagútban ismét fővárosi tulajondonúvá válik.

Budavár polgármestere - aki leginkább arról ismert, hogy kiharcolta a budavári lakások rendkívül nyomott áron történő kiárusítását – úgy véli, hogy a rendszerváltozást követően kialakult tulajdonszerkezet nem követte le a város életében bekövetkezett változásokat, a kerületek fokozódó fejlesztési aktivitását. Másrészt a kerületi önkormányzatok közelebb állnak a polgárokhoz, pontosabban ismerik a közterek problémáit, az ott élők is inkább hozzájuk fordulnak. A leromlott állapotú közterek politikai következményeit is ők viselik.

A fentiek miatt az elmúlt években gyakorta a kerületek láttak el fővárosi feladatokat saját forrásból.

Böröcz László szerint nem jól van ez így, a közterületek hatékonyabb fenntartása érdekében módosítani kellene az idevágó jogszabályokat. A közterek, közparkok és közutak fő szabály szerint kerüljenek a kerületek tulajdonába, bekötőutak, a sugár- és gyűrűirányú utak maradjanak fővárosi tulajdonban. Ennek szellemében módosítani kell a forrásmegosztás rendjét is. A budavári polgármester szerint így gyorsabban tudnak reagálni a fejlesztési igényekre, nem kell többé hozzájárulásokat kérni a fővárostól mindenre.

Az érintett ingatlanok tulajdonjoga 2027 január elsejétől szállna át a kerületekre.

A javaslat egyszerre szakmaiatlan és erkölcstelen Karácsony Gergely főpolgármester szerint, aki felhívta a figyelmet, hogy a sikeres európai nagyvárosokban sokkal kiterjedtebb jogkörökkel és forrásokkal rendelkezik a fővárosi önkormányzat. Másrészt épp elég, hogy a kormány kifosztja a fővárost, nem kell ehhez a kerületeknek is csatlakozniuk. Arra is kíváncsi lenne, hogy az I. kerület miért most venné át a Tabánt, amikor nemrég félmilliárdot költött parkosítására a főváros? A főpolgármester azt is felveti, hogy esetleg ezt is építési teleknek nézik, ahogy a Városligetet.

Böröcz László azzal vágott vissza – ezt küldték kérdéseinkre válaszul –, hogy drámai állapotban van az Erzsébet-híd aluljárója, a mellette lévő Rudas Fürdő, az ivócsarnok, a Tabán. Graffiti, szemét és bűz. De ugyanez igaz szerinte a Vérmezőre is. A Fővárosi Közgyűlésben ülő független Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester szerint alapvető szakmai és technikai, illetve súlyos politikai problémák vannak a javaslattal, így azt nem támogatja.

Hasonlóan vélekedik erről a kutyapárti Kovács Gergely XII. kerületi polgármester is. Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere viszont egy múlt heti Böröcz Lászlóval folytatott polgármesteri vitában egyetértett azzal, hogy a kerületek esetenként jobb gazdái lennének a köztereknek.

„A tulajdonviszonyok átrendezése a iparűzési adóbevétel jelenlegi főváros-kerületek közötti elosztását is felülírná, holott a főváros már most is erősen alulfinanszírozott” – magyarázza Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, aki furcsállja, hogy Budavár polgármestere éppen akkor áll elő egy ilyen javaslattal, amikor a kormánnyal beragadtak a tárgyalások. „Már nem csak a halotti tort szervezik, hanem már az örökség osztogatását is” – teszi hozzá. Majd arra is felhívja a figyelmet, hogy Böröcz javaslata, ha a Fővárosi Közgyűlés le is szavazza, önmagában lehetőséget adhat a kormánynak arra, hogy Budapest pénzügyi helyzetének rendezése helyett erre hivatkozva újraossza a fővárosi önkormányzat vagyonát és bevételeit. Arról nem is beszélve, hogy ez miként érintené a fővárosi infrastruktúra egységes rendszerét, illetve azoknak az utaknak a karbantartását, ami ugyan nem tartozik a sugárirányú utak közé, de közösségi közlekedéssel érintett.