Kockázatos nőügyek

Orbán Viktor;nők;

2025-10-16 06:00:00 CEST

Nyolc évvel ezelőtt a washingtoni nagykövet, Szemerkényi Réka váratlan visszahívásakor Orbán Viktor a Parlament folyosóján azzal szerelte le az újságírókat: „nőügyekkel nem foglalkozom”. Talán mára már megbánta ezt viccesnek szánt, leereszkedő megjegyzést, mert a karma kétségtelenül dolgozni kezdett. Azóta ugyanis elég sok „nőüggyel” kellett foglalkoznia, elég csak a Fidesz két vezető női arcának látványos bukására gondolni, amivel egyben egy politikai kísérlet is kudarcba fulladt. Most megint ott tartunk, hogy a kormánynak egyetlen női tagja sincs, és egyébként is nagyítóval kell keresni őket a magas pozíciót elfoglaló politikusok között. Orbán pedig legutóbb a lánygyermekek világnapján adott ízelítőt abból, hogyan gondolkodik a nőkről, amikor azt mondta: az a jó a lányokban, hogy ők fenntartás nélkül, odaadással szeretik az apjukat.

A magas labdát most Pető Andrea történész és Balázs Zsuzsanna újságíró ütötték le, akik könyvet írtak Orbán Viktor nőügyei címmel, amiben az illiberális genderpolitika működését és hatásait járják körül, egészen pontosan azt, hogyan lettek a Fidesz „családbarát” politikája ellenére a nők a rendszer vesztesei. A könyv bemutatóján Pető Andrea a fa és a tapló szemléletes példájával illusztrálta, hogyan tekint az Orbáni vezetés kiszipolyazandó erőforrásként a nőkre, akiket elsősorban és szinte kizárólag családi helyzetük alapján jutalmaz (vagy büntet). A kötet szerzői szerint ráadásul az a fajta nő- és családpolitika az Orbán-rendszer „legsikeresebb exportterméke”. Magyarország kiváló labor a termék tesztelésére, az illiberális hatalmak vezetői pedig izgatottan várják az eredményeket.

Ugyanakkor ‒ mint arra Böcskei Balázs emlékeztetett ‒ a nemzetközi tapasztalatok szerint az illiberális politikai erők nők nélkül nem tudnak hatalomban maradni, és leváltani sem lehet őket nélkülük. A bizonytalan szavazók nagyobb része nő, akik olyan politikai ajánlatra várnak, ami versenyképes a Fidesz által nyújtottal. Talán mégiscsak érdemes lenne elkezdeni foglalkozni a nőügyekkel, valahogy egészen másképpen, mint eddig.