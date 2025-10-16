A nagy falás

nők;étkezés;erotika;

2025-10-16 10:00:00 CEST

A kékesszürke dzsekit viselő, tömött, szintén szürkés cekkert és ódivatú, bár látszatra nagy terhet elbírni képes válltáskát cipelő, ötvenes nő a Sváb-hegyen szállt fel a félig már megtelt 21-es buszra.

Leült velem szemben egy dupla ülésre, a cekkerét maga mellé tette, a válltáskát az ölébe. Szusszant egyet, kinézett az ablakon, mintha a többi utashoz hasonlóan ő is elmerülne a hegyvidéki, őszi táj szépségében. Őzbarna szeme élénk volt, de megfáradt, ám meglepetésemre mintha pici izgatottság csillant volna tekintetében. Felismertem a várakozás izgalmát, és lopva, de kíváncsian figyeltem a nőt. Ebben a pillanatban érkezett el hozzám a vászonszatyrából áradó, friss péksütemény illata, amiből rájöttem, hogy az kenyeret, zsemlét rejthet. A nő, felocsúdva a mellettünk futó rozsdás fák és bokrok látványából, épp csak a nyelve hegyével, de megnyalta az ajkát. Elhúzta válltáskája cipzárját, belenyúlt a mélyébe, kicsit matatott. Papírzörgés hallatszott. Amikor kivette a kezét, egy jókora falat foszlós kalácsféle volt benne. Másik kezével megigazította a táskáját, majd behunyva szemét bekapta a falatot. Nem kezdte rögtön rágni, csak a nyelvével forgatta, látszott, hogy nyálával keveri az édes ételt, hogy annak aromája betöltse szája minden szegletét. Amikor végre elkezdte rágni, arcára kiült az élvezet. Az a tiszta, gyönyörteli, amely cseppet sem visszafogott, hisz’ akkor elillanna a pillanat mámora. Nagyot nyeltem. Hiába fordítottam el diszkréten a fejemet, az illat már befészkelte magát nemcsak az orromba, hanem az agyamba is. Hirtelen éhes lettem, és megkívántam egy falatkát abból a kalácsból.

Beugrott egy szeretett ízemlék. Szinte a szájamban éreztem a szicíliai hajnalok kívül aranyhéjú, roppanós, belül édesen foszlós, örvényesre tekert cornettójának ízét, amit a szobám közeli bárban, a Via Margherita-n eszem az első espressóhoz. Hallottam magam körül a betérő férfiak hangos beszédét, láttam, ahogy egymás hátát lapogatva, jókedvűen köszöntik egymást, mintha nem este váltak volna el a közös zenélés és/vagy meccsnézés után. (Nők nemigen látogatnak hajnali órákon kávézót Szicíliában, de a furcsa, magyar írónőt, aki mindenki megdöbbenésére, és a csacsijával szemetet gyűjtő emberként és a templom sekrestyéseként a városka és a lelkek tisztaságára vigyázó Luigi riadalmára kora hajnalban fut is a felső várkerület szélén, befogadták, így alanyi jogon fixírozhattam, persze őket is lopva, a bár helyi közönségét.)

A busz hirtelen fékezett, így visszazökkentem a valóságba. A nő, velem szemben, még mindig evett. Mit evett! Falatozott! Nem falt, kiélvezte a tépett darabok aromáját. Mielőtt bekapta, a másodperc törtrészéig megszagolta, majd kitátva száját, bekapta, már-már beszippantotta őket, hogy szájában rögvest atomjaira bontva, kéjes örömmel csócsálja a kalácsdarabkát. Olykor, egy-egy cafat lenyelése után felmerült az evés mámorából, tekintete feltisztult, nagy önuralommal még a táska cipzárját is behúzta, hogy pillanatok múlva, vállát picit durcásan megrántva, ott folytassa, ahol az imént abbahagyta.