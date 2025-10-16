Tessék balra merengeni!

Méghozzá annak apropóján, hogy az Európánál nemrég jelent meg Bialkó László fordításában a filozófus új esszékötete, A haladás ellen.
Nehéz meghatározni, hol helyezhető el ma egy újkommunista filozófus, akitől ráadásul a szkeptikus szemlélet sem idegen. Konok Péter szerint ő maga a hely. Ráadásul igazi médiaszemélyiség. A fordítás során sem volt könnyű megbirkózni a német filozófiától a francia pszichoanalitikán át a kortárs kvantummechanikáig kavargó fogalmakkal, gondolatfutamokkal. Mindez nem parttalan játék, Žižek eléri, hogy kirántson minket az esetleges baloldaliságunkat is átható kapitalista világszemléletből. Márpedig enélkül nehéz rálelni egy másik útra. Konok Péter ezzel kapcsolatban így fogalmazott: „A baloldal soha nem lesz forradalmi, amíg forradalmian nem szakít a kapitalizmussal."