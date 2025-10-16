Bedrogozva, húsklopfolóval verte barátja ajtaját egy részeg nő Debrecenben

garázdaság;drog;előállítás;húsklopfoló;

2025-10-16 11:39:00 CEST

Így szeretett volna tőle valamiféle választ kicsikarni tőle.

Garázdaság és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgattak ki egy hajdúhadházi nőt – közölte csütörtökön a rendőrség.

A tájékoztatás szerint három nő jelent meg múlt szombat este egy debreceni társasházban, és egyikük elkezdett ütni egy ajtót. Mint kiderült, a rongáló a barátnője volt párját akarta számon kérni, ám mivel a férfi nem reagált a kopogásra, szerzett egy klopfolót, és megpróbálta betörni vele a bejárati ajtót.

A rendőrök az intézkedés során észlelték, hogy az ittas nő zavartan viselkedik. Ruházatának átvizsgálásakor 5 gramm kábítószergyanús anyagot találtak és lefoglaltak, majd droggyorstesztet végeztek vele szemben, amely több szer fogyasztására is pozitív eredményt mutatott. A harmincnyolc éves nőt ezután előállították a kapitányságra, ahol több bűncselekmény elkövetésével gyanúsították meg.