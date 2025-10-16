Felfüggesztett börtönt kérnek a volt fideszes polgármesterre, aki közpénzből vitte FTC-meccsre a haverjait

Fradi;visszaélés;Bátonyterenye;közpénzek;

2025-10-16 10:57:00 CEST

Mindent visszafizetett, de így is bíróság előtt kell felelnie az utak miatt.

A Salgótarjáni Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki polgármesterként önkormányzati felhatalmazás nélkül magáncélra használta egy közeli település falubuszát – írta csütörtöki közleményében a Nógrád Vármegyei Főügyészség.

A hivatalos tájékoztatás nem nevezte meg, de Bátonyterenye korábbi polgármesteréről, Nagy-Majdon Józsefről van szó, aki 2023. március 8-án az önkormányzat engedélye és felhatalmazása nélkül megegyezett egy közeli település polgármesterével abban, hogy két napra „térítésmentesen bérbe adja” a község falubuszát. A vádirat szerint a férfi a polgármestert tévedésbe ejtve magáncélra használta a járművet, amellyel külföldre utazott egy focimeccsre. Mindez azt jelentette, hogy közpénzből elvitte barátait és családtagjait Németországba, a Ferencváros és a Bayer Leverkusen közötti mérkőzésre.

A vádlott az üzemanyagköltséget és az autópálya-matricákat a városi önkormányzat által a hivatali járművekhez kiadott üzemanyagkártyákkal fizette. Ezzel az önkormányzatnak 224 699 forint, a másik településnek pedig 129 500 forint kárt okozott. A férfi később az általa vezetett városnak okozott kárt megtérítette.

Ellene kisebb értékre elkövetett sikkasztás és kisebb kárt okozó csalás vétsége miatt emeltek vádat. Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést és pénzbüntetést indítványozott arra az esetre, ha az előkészítő ülésen beismeri a bűncselekményeket. Az ügyben a Salgótarjáni Járásbíróság dönt.



