Úszkálhatunk megint a limonádéban, a magyar Prime Videón is kijött a Culpa Nuestra befejező része

2025-10-16 13:47:00 CEST

Éjféltől a magyar Prime Videón is elérhető a Culpa Nuestra, magyarul Mi hibánk cmű film, ami a valóságtól teljesen elrugaszkodó romantikus regényeiről ismert spanyol író, Mercedes Ron harmadik könyvadaptációja a Culpables (Vétkesek) sorozatból.

Meglepő, hogy a magyar sajtóban keveset foglalkoznak ezzel a triológiával, tekintve, hogy az első két film a megjelenése után pillanatok alatt a toplista élére került. Így volt ez az első filmmel, Culpa mía (Én vétkem) és a második résszel, a Culpa tuyaval (Te vétked) is.

A történet két fiatalról, Noahról és Nickről szól, akik mostohatestvérek és ellenségekből lesznek szerelmek (igen, ez nem csak a pornóban megy nagyot mostanában), de nem lehetnek boldogok, mert a család és a traumák keresztbe tesznek nekik. A filmekben nagy hangsúlyt kapnak a szexjelenetek, a folyamatos feszültség fenntartása érdekében a bornírt melodrama, és bár a történet elég képtelen, sokszor idegesítően bárgyú, a spanyoloktól megszokott színvonalú színészek kihozzák belőle a maximumot. Ezeknek a filmadaptációknak köszönhető, hogy a világ megismerte Nicole Wallace-t, aki nemsokára Isabel Allende nagysikerű regényének, A kísértetháznak a második feldolgozásában (az elsőben Meryl Streep játszotta a főszerepet) bizonyíthatja újra tehetségét. A Netlfixen viszont már elérhető az Ebből elég című sorozat, amiben szintén ő játssza a főszerepet és ami a nők elleni abúzusról, az iskolai zaklatásról és a mentális egészségről szól.

Ami a Vétkesek harmadik és egyben utolsó részét illeti, azok, akik szerették az első két filmet nem fognak csalódni: gyönyörű tájak, autók, menő szettek és ruhák, slágerek és persze a megszokott vágyakozás és ízléses szexjelenetek várják a nézőket mindenféle mélység nélküli kikapcsolódásra.