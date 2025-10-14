Veszett rókát találtak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;róka;veszettség;NÉBIH;Uszka;

2025-10-14 12:12:00 CEST

A betegség behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna és Románia felőli mozgása révén történt.

Veszettséget igazolt egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Uszka község közelében diagnosztikai célból kilőtt rókánál a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma.

Az erről szóló közlemény felidézi, a rókát október elején lőtték ki a helyi vadásztársaság szakemberei, a Nébih debreceni laboratóriuma pedig október 8-án megerősítette a veszettség jelenlétét. Az idei első esettel összefüggően

számos járványügyi intézkedés – többek között fokozott felügyelet és ebzárlat – elrendelését kezdeményezte az állategészségügyi hatóság.

A Nébih tájékoztatta az esetről és annak részleteiről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) illetékes szervét, továbbá az Európai Uniót és az Állategészségügyi Világszervezetet (WOAH).

A veszettség 2022. szeptemberében jelent meg ismét hazánkban. Azóta valamennyi hazai eset Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében fordult elő, ami ennek okán elveszítette veszettségtől mentes státuszát. Az ország többi területe továbbra is mentes a betegségtől. A járványügyi intézkedések eredményeként ez az első igazolt eset 2024. novembere óta.

A betegség jelenlegi behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány szomszédos országok felőli mozgása révén következett be. Emellett a térségben továbbra is magas a járványügyi kockázat, mivel Ukrajnában és Romániában a betegség napjainkban rendszeresen előfordul.

Magyarországon a rókák veszettség elleni vakcinázása évente két alkalommal – tavasszal és ősszel – zajlik a déli és keleti vármegyékben. Az előző évek megemelkedett esetszámai miatt 2024-től Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a rókák vakcinázása dupla csaléteksűrűséggel történik mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja.

A veszettség az egyik legrégebben ismert és legveszélyesebb fertőző betegség, amely állatról emberre terjedhet, leggyakrabban harapás útján. A védekezés így nem csak állategészségügyi fontossággal bír, hanem a humán megbetegedések megelőzését is szolgálja. Magyarországon a háziállatok esetében a kutyák veszettség elleni oltása évente kötelező, a macskáké pedig ajánlott. Ha valaki rendellenesen viselkedő, emberre támadó vagy idegrendszeri tüneteket mutató állatot lát, az haladéktalanul jelentse az illetékes állategészségügyi hatóságnál, az elhullott rókákat pedig a Nébih Zöld Számán (06/80/263-244).