MI5: Egyszerre fenyegetik az Egyesült Királyságot a terroristák és az ellenséges államok

Irán;Oroszország;terrorizmus;Egyesült Királyság;biztonsági helyzet;

2025-10-17 20:36:00 CEST

Idén nagyobb és összetettebb a fenyegetés, mint korábban.

Az Egyesült Királyságot egyre fokozódó fenyegetés éri ellenséges államok – köztük Oroszország, Irán és Kína – részéről, miközben a terrorveszély továbbra is rendkívül magas, mivel az al-Káida és az Iszlám Állam folyamatosan igyekszik támadásokra ösztönözni a lehetséges elkövetőket – közölte csütörtökön az Egyesült Királyság belső hírszerzésének vezetője a Reuters beszámolója szerint.

Ken McCallum, az MI5 főigazgatója éves beszédében elmondta, hogy 35 százalékkal nőtt azoknak a személyeknek a száma, akikkel szemben állami fenyegetésekkel összefüggő tevékenység miatt folytatnak vizsgálatot. Kiemelte, hogy az ellenséges országok mind gyakrabban alkalmaznak a terroristák módszereihez hasonló, erőszakos eszközöket. Hozzátette, hogy az ügynökség több orosz eredetű, ellenséges célú megfigyelési tervet hiúsított meg, továbbá több mint húsz, Irán által támogatott, potenciálisan halálos merényletet azonosított és követett nyomon. Mint fogalmazott, 2025-ben a szolgálat több és összetettebb fenyegetéssel néz szembe – akár terrorszervezetektől, akár állami szereplőktől –, mint korábban bármikor.

Az év elején hat bolgár állampolgárt ítéltek börtönbüntetésre, amiért az oroszoknak kémkedtek. Emellett öt férfi ellen is ítélet született, amiért gyújtogatásos támadást követtek el olyan londoni vállalkozások ellen, amelyek Ukrajnához köthetők; a brit hatóságok szerint az akciót az orosz Wagner zsoldoscsoport rendelte meg. Ken McCallum hangsúlyozta, hogy az MI5 európai partnereivel együtt továbbra is azonosítani fogja azokat, akik az orosz megbízók utasításait hajtják végre, és nyomon követi a kapcsolatokat egészen azokig, akik ezeket az utasításokat adják – azokig, akik abban a hitben élnek, hogy képernyőik mögött rejtve és elérhetetlenül működhetnek, de ez tévedés.

Az MI5-főigazgató szerint Kína kiterjedt kiberkémkedést folytat, tudósokat próbál toborozni, titokban beavatkozik a brit közéletbe, valamint zaklatja az Egyesült Királyságban élő demokráciapárti disszidenseket.

Irán kapcsán Ken McCallum azt emelte ki, hogy Teherán igyekszik elhallgattatni a rendszer bírálóit világszerte. Példaként említette, hogy Ausztráliában feltárták Irán szerepét antiszemita összeesküvésekben, míg Hollandiában a hatóságok meghiúsítottak egy iráni hátterű merényletkísérletet. Hozzátette, hogy a terrorfenyegetés az Egyesült Királyságban továbbra is rendkívül súlyos, mivel 2020 eleje óta az MI5 és a rendőrség összesen tizenkilenc, előrehaladott állapotban lévő támadási tervet akadályozott meg.

Az MI5-főigazgató szerint az al-Káida és az Iszlám Állam ismét egyre aktívabb, kihasználva a nemzetközi instabilitást annak érdekében, hogy szilárdabb hátteret építsenek ki saját működésükhöz.