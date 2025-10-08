Az Iszlám Államnak fogadott hűséget a manchesteri zsinagógánál elkövetett terrortámadás elkövetője

terrortámadás;Manchester;Egyesült Királyság;Iszlám Állam;

2025-10-08 21:22:00 CEST

Egyelőre úgy tűnik, hogy nem voltak segítői - vagy csak nem kerültek a hatóságok látókörébe.

A manchesteri zsinagóga elleni terrortámadás elkövetője a támadás közben felhívta a rendőrséget, és a beszélgetés során hűséget fogadott az Iszlám Államnak – közölte a brit rendőrség a Sky News beszámolója szerint.

A 35 éves Dzsihád al-Sámi múlt csütörtökön próbált bejutni a Crumpsall városrészben található gyülekezet zsinagógájába. A hatóságok szerint néhány perccel az első segélyhívás után maga al-Sámi is tárcsázta a 999-es segélyszámot, a hívásban elismerte a felelősségét, és kijelentette, hogy hűséget fogad az Iszlám Államnak.

A támadásban két ember életét vesztette, az elkövetőt a rendőrök a helyszínen agyonlőtték. Az áldozatok között volt az a férfi is, aki megpróbálta megakadályozni, hogy az iszlamista bejusson a zsinagógába. A támadás után a terrorelhárítás hat embert vett őrizetbe és hallgatott ki. Két embert vádemelés nélkül szabadon engedtek, a másik négyet szerda este helyezték szabadlábra. A hatóságok hangsúlyozták, hogy ez nem jelenti a nyomozás lezárását.

Szemtanúk elmondása szerint al-Sámit a támadás előtt gyanúsan viselkedni látták a zsinagóga közelében, mielőtt a biztonsági személyzet megállította. Körülbelül tizenöt perccel később visszatért egy autóval, és szándékosan a járókelők közé hajtott. A rendőrség tájékoztatása szerint a támadás során egy második kést is magánál tartott, valamint egy hamis robbanóövet viselt. A hatóságok közölték, hogy al-Sámit korábban nem jelentették a Prevent nevű, radikalizáció-megelőző programban, és nem szerepelt a terrorelhárítás látókörében sem.