A fényűzéstől a nyaktilóig

kiállítás;Marie Antoinette;Victoria and Albert Museum;

2025-10-17 10:16:00 CEST

A XVIII. század végének első számú divatikonja, Marie Antoinette stílusát és maradandó hatását eleveníti fel a V & A South Kensington múzeum káprázatos kiállítása. Csak győzze a látogató elviselni a tömeget!

Alaposan feltúrta ruházati raktárait a világ legismertebb iparművészeti gyűjteménye, a Viktória és Albert Múzeum (V&A), hogy jelentős részben saját kincseiből és a versailles-i kastélytól kikölcsönzött páratlan szépségű tárgyakból – összesen 250 műtárgyból – az Egyesült Királyság első kiállítását rendezze meg Marie Antoinette francia királynéról. A tárlat elsősorban annak jár utána, Mária Terézia lányának divatbarát öltözködése mit jelentett a korának, hogyan újult meg a nevével azonosított stílus újra meg újra, gyakorol hatást több mint 250 éve a dizájnra, a divatra, a filmre, a grafikus és dekoratív tervezésre, a fotográfiára, sőt kertkultúrára. A kurátorok friss nézőpontból elemzik e XVIII. század végi híresség kortársaira gyakorolt hatását, és feltérképezik azt is, miként érvényesült összetett személyiségének hatása a későbbi korszakokban. Máig érvényes tanulsággal szolgál, ahogyan stílusa, fiatalsága, kicsapongó természete és a végül általános megvetés tárgyává váló költekezése a történelem egyik legdivatosabb királynőjévé emelte, majd mindössze 37 éves korában a guillotine alá vezette.

Abból a 17 évből, amit Marie Antoinette XVI. Lajos feleségeként a francia trónon töltött, mindössze 34 tételt tudott a stílusának szentelt kiállítás kurátora összeszedni. Ám „az 1793-as kivégzése óta eltelt több mint két évszázadban soha nem fordult elő, hogy emberek ne tudták volna, ki is volt ő. Soha nem megy ki a divatból” – jelentette ki Sarah Grant a tárlat megnyitóján. A páratlan divatkiállításokról híres V&A kitűnő keretet is teremtett, amikor rögtön az első terem egy versailles-i bál hangulatát idézi fel gömbdíszeivel és füstös jelleget öltött tükreivel. Kedvenc festőjének, Élisabeth Louise Vigée Le Brunnak róla készült, a South Kensington-i múzeum falait díszítő portréjai, különösen az, amelyik alig hagyja el Versailles-t, viszonylag magas, nem drámaian vékony, de karcsú derekú termetéről, hosszú és keskeny arcáról, okos tekintetéről, szép kék szeméről, delikát bőrszínéről tesznek tanúságot. Kapunk egy ízelítőt a fenn nem maradt gardróbját utánzó fényes ruhakölteményekből, melyek a mai áron 1,6 millió fontra rúgó éves divatköltségvetés terhére mentek. Látunk viszont egy nagyon jellegzetes hímzett textildarabot, egy fekete csipkegallért és két pár, európai 37-es méretűnek látszó, alacsony sarkú cipőt, melyek ideálisak lehettek a versailles-i bálok hölgyeinek úgynevezett siklójárására. (A siklójárás egy stilizált, kecses mozgást jelent, nők látszólag siklottak, lebegtek a padlón: a földet súroló, több rétegű szoknyák ugyanis elrejtették a láb apró, csúsztatott lépéseit.) Marie Antoinette egy héten négy új párt cipőt rendelt. Nem véletlen, hogy a tárlat egyik tanácsadója és szponzora Manolo Blahnik spanyol divattervező, aki tud egyet és mást a cipődivatról.

A kiállítás remekül érzékelteti, hogyan mozdította el a királykisasszony-királyné az udvar rokokó stílusát egy egyszerűbb, klasszikusabb stílus felé. Ahogy éppen Blahnik fogalmazott, „nem szabad elfelejteni, hogy mint született Habsburgnak a vérében volt a tartózkodóbb, egyszerűbb ízlés”. Amiben nem ismert tréfát, az az MA monogram volt, ami már Párizsba érkezésekor minden egyes kozmetikai cikkébe be volt varrva vagy vésve, mai felfogás szerint a brandépítés jegyében. Felbukkan, bár a hétköznap is nyomasztó tömegben kevéssé élvezhető a királyné hírhedt, az úgynevezett gyémántbotrányt (affaire du collier) kiváltó nyaklánca. Az 1784–1785-ös ügyben Jeanne de la Motte grófnő hamis ajánlattal próbált rászedni egy érseket, hogy Marie Antoinette nevében vásárolja meg az igen drága ékszert a királyné számára, miközben a királyi párnak nem volt tudomása az egészről. A hamis vádak, amelyek alól Marie Antoinette-et felmentették, megtépázták a hírnevét, jelentősen hozzájárultak a monarchia elleni elégedetlenséghez és végül a forradalomhoz. A csaló grófnő a londoni Bond Streeten értékesítette az ékszert, ami aztán Sutherland hercegnéjének tulajdonába került. 2022-ben az örökösödési illeték elengedése fejében került a V&A állandó kollekciójába.

Bepillantást nyerünk a királyné belső berendezői tehetségébe is, ahogy a vég közeledtével állandóan alakítgatta saját Petit Trianonját. Ajtók, válaszfalak, lépcsőházak, átjárók áttervezésével próbálta bővíteni privát szféráját. Megtekinthetjük búzavirág- és gyöngymintás Sévres porcelánját is, amit feltehetőleg gyakrabban használt, mint az ugyancsak bemutatásra került versailles-i játék kertészszerszámait. Eredeti ötletként az ancien régime illataiból is szippanthatunk: írisz, angol rózsa, akantuszlevél aromát a trianoni időkből, majd a penész, hideg kő és szennyvíz szagát a Conciergerie börtöncellájából, parányi kegyből kis borókával enyhítve. A végső, saját relikviák igazán megrázóak: Marie Antoinette imakönyvének utolsó oldala fájdalmas búcsúlevél, amelyben bűnei megbocsátását kérte, egyben maga is megbocsátott ellenségeinek. De túlélte az évszázadokat egy-egy fürt saját és fia hajából is. Nem sok helyet hagy a múzeum a fantáziának: egy tárlóból igazi guillotine mered ránk dermesztő pengéjével. Micsoda különbség a ruha- és ékszercsodák után egyszerűnél is egyszerűbb börtönöltözetét, zsákszerű fehér ingét látni!

„Volt egy kellemes álmunk, és ez minden.” Mielőtt a tragikus sorsú királyné saját sejtelmes szavaival fordítunk hátat a kegyetlen történelemnek, átfogó képet kapunk Mária Antónia mind a mai napig tartó befolyásáról a divatra és a filmvilágra. A kiállításon monitorokon és bábukon elevenedik meg Grace Kelly, amint egy álarcosbálon Marie Antoinette-ként jelenik meg az Oscar-díjas Fogjunk tolvajt! című filmben. Sofia Coppola 2006-os Marie Antoinette című mozijában Kirsten Dunst az ikonikus Ladurée habcsókok színvilága által inspirált ruhákat viselt, cipőit pedig Blahnik tervezte, Emilia Schüle a 2022–2025-ös, hasonló című tévésorozat címszereplőjeként ölthetett magára egy, a korát megelőző influenszer ihlette ruhatárat. A „legdivatosabb királyné” címére jogosult dáma 21. századi jelenlétét pompás Vivien Westwood, Valentino, John Galliano, Christian Dior és más divatdiktátorok nem éppen köznapi dresszei érzékeltetik.

A kiállítás külön részt szentel annak, hogyan omlott össze Marie Antoinette reputációja, milyen „fake news”-ok túlozták el létező hedonizmusát. Metszetek leszbikus afférokra utalnak udvarhölgyeivel, pamfletek azzal vádolták, hogy Ausztriának kémkedett. Ahogy Sarah Grant, úgy a látogatók is azzal a benyomással távozhatnak a V&A-ből, hogy Marie Antoinette a történelem áldozata volt, de rossz hírneve ellenére soha nem merült feledésbe.

Infó: Marie Antoinette Style. V&A South Kensington, Cromwell Road, London SW7 2RL. Nyitvatartás: 2026. március 22-ig, naponta 10-18, pénteken 22 óráig. Belépődíj hétköznaponként 23, hétvégén 25 font.