A XVIII. század végének első számú divatikonja, Marie Antoinette stílusát és maradandó hatását eleveníti fel a V & A South Kensington múzeum káprázatos kiállítása. Csak győzze a látogató elviselni a tömeget!
A „nemzetközi gyűjtők” élénk érdeklődésének köszönhetően az utolsó francia királyné fehér topánkája jelentősen túlszárnyalta a becsült árat.
A Marie Antoinette című musical afféle Koldus és királyfi történet. Csak nem fordul jóra. Persze azért álmatlan, szorongó, rossz éjszakáink sem lesznek tőle.