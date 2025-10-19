6-7, most pedig nevess!

internet;Minecraft;TikTok;mémkultúra;

2025-10-19 14:00:00 CEST

2025 áprilisa talán minden eddiginél őrültebb fordulatot hozott a mémkultúrában. Egyetlen ikonikussá vált mondat miatt fiatalok tömegei váltottak mozijegyet, majd okoztak rendszerint káoszt az Egy Minecraft-film vetítésén. Kék cipőben szereplő, AI által generált cápa és ehhez hasonló lények váltak az életünk részévé, újabban pedig az a vicc, ha egymás után kimondja valaki a hatos és a hetes számot. A brainrot (agyrohasztás) tartalmakban kár bármilyen mögöttes jelentést keresni, a koncentrációnak viszont olyan gyomrost ad, hogy abból nehéz talpra állni.

Z-generációsként (25 éves kor) is egyre nehezebb felfogni, hogy mi történik az interneten. A szokások az elmúlt 10–15 évben jelentősen megváltoztak a mémvilágban. A kezdetben még a klasszikusabb, valóban viccre épülő, szerkesztett képekkel próbálkoztak, aztán erre ráunva, a 2010-es vége felé jött egy dankmém-hullám (ma már inkább shitpostként ismert), ahol sokszor az volt a vicc, hogy nem volt vicc (egyik személyes kedvencem: Dobrev Klára arcképe, alatta ennyi a szöveg: MrBeast).

Ma viszont ott tartunk, hogy az áprilisban bemutatott Egy Minecraft film vetítésire (már önmagában szürreális gondolat, hogy ebből az egyszerű játékból félig élőszereplős nagyjátékfilm készült) fiatalok világszerte, még Magyarországon is, elmennek öltönyben, hogy aztán (spoiler!) a végefelé történő csatában, amely után Steve (Jack Black) kimondja, hogy „chicken jockey” (csirke zsoké) euforikus állapotban megvaduljanak, popcornt, mindent a földre vágjanak és üvöltözzenek. Volt, aki emiatt élő csirkét hozott a moziterembe, volt, aki a levegőbe lőtt ennek „örömére”.

Még Orbánt is meglátogatta a brainrot

Sajnos vagy nem sajnos, de áprilisban nem ez volt az egyetlen megmagyarázhatatlan történet. Először profi sportklubok TikTok- és Instagram-oldalán futottam bele rövid videókba, melyek végén egy bizonyos Spijuniro Golubiro jelenik meg, aki egy AI által generált horvát ké galamb detektívkabátban és kamerával (jól látja a kedves olvasó). Rövid utánajárással kiderült, hogy ezek a kitalált, teljesen értelmetlen karakterek letarolják az internetet, főként az „olasz” lények, mint például Tralalero Tralala, aki egy kékcipős cápa. És, aki esetleg legyint arra, hogy az italian brainrot (olasz agyrohasztás) tényleg ennyire betalált volna, 2025 májusában Orbán Viktor TikTok-oldalán is megjelent egy ilyen figura (Tung Tung Tung Tung Sahur).

Most pedig elérkeztünk a legújabb őrülethez: 67. Pontosabban 6-7 (six, seven). Hogy mi ebben a vicces? Ha kimondod egymás után, hogy hat-hét. Hogy ez miért vicces? Gyakorlatilag senki sem tudja, mégis ez az új világtrend. Általános iskolás tanárok tanítják az egyjegyű számokat a gyerekeknek, a hat-hét kimondása után katartikus nevetés tör ki az osztályban. Paige Bueckers női kosárlabdázó elmondja egy sajtótájékoztatón, hogy olyan, mintha már legalább hat-hét éve itt lenne a csapatánál. Mindkét videó ennek köszönhetően óriási népszerűségnek örvendett. Nemrég még Szijjártó Péter is megpróbált erre a trendvonatra felülni, és előszedte a TikTok-oldalán egy régi, angol interjúját, ahol kimondta a bűvös kifejezést. Amerikában a Fox 5 tévécsatornán külön műsoridőt szenteltek annak, hogy elmagyarázzák, mit jelent a 6-7, miután volt olyan fiatal, aki az arcára tetováltatta ezt a két számot.

Ha nagyon görcsösen kéne megmagyarázni, honnan ered a 6-7 mém, a „történészek” két jelentős mementót találtak: egyrész egy Skrilla nevű rapper, a Doot Doot névre keresztelt remekművében használja ezt a „kifejezést”, másrészről egy amerikai kissrác a kamerába üvöltve, furcsa kézmozdulattal megfűszerezve kiabálja: 6-7.

Komolytalan Z-generáció

Első körben egy rövid kutatómunkát végezve a szűk családi és baráti körömben, megállapítottam, hogy a 6-7 már viszonylag kevés közeli ismerősömnek van meg, és leginkább a 18 éves unokatesóm van benne ennyire a mostani trendekben. Így az a konklúzióm, hogy Z-generációsként is nehéz már követni, mi történik ebben a világban, nem a legbíztatóbb jövőkép.

A Z-generáció, ha nyersen akarok fogalmazni, komolytalan, de minimum laza. Rengetegen, akik ráadásul az elszenvedők közé tartoztak, nemes egyszerűséggel nyilvános térben figuráznak ki olyan témákat, mint az orosz-ukrán vagy az izraeli-palesztin háború. Az a fajta hozzáállás és sértődöttség, ami gyakran feltűnik az idősebb generációk stílusában (gyakori példa: rövidhír, XY milliókat keres mint influenszer, OnlyFans-„modell” stb, mire megjelenik a rengeteg, bezzeg én a gyárban havonta 300 ezer forintot keresek napi 12 óra munkával komment), eltűnőben van a mostani generációknál, ők már általánosságban sokkal lazábban állnak hozzá az élethez.

Ezt a témát nagyon sokáig lehetne boncolgatni, de visszatérve az internetes mémkultúrára, ma már mintha a viccekbe sem szeretnének sok energiát ölni, és inkább az a vicc, ami egyébként megmagyarázhatatlan, hogy miért vicces.

Összességében, hiába tűnik ártalmatlan jelenségnek, a koncentrációt borzalmasan odavágja ez a fajta új irányvonal. Egy olyan világ, ahol annak kell örülni, hogy egy egyperces TikTok-videó végére a nézőid 40 százalékát meg tudod tartani, valahol rettenetesen ijesztő. A tartalmak olyan mértékben ömlenek az ember elé, hogy a maradék 60 százalék azt érzi, nekem nem fér bele az életembe egy egyperces videó, hiába érdekes a téma és a felütés. Egy influenszernek/csatornának 2 másodperce (!) van nagyjából, hogy meggyőzze a fogyasztót, érdemes az én tartalmamat végignézni. És mi az, amit a megvadult, ingerérzékeny agy befogadni tud, illetve amire felfigyel? 6-7 és egy kék cipőt viselő háromlábú cápa.