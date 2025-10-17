Donald Trump is érti már ezeket a karcokat

graffiti;közélet;

2025-10-17 14:00:00 CEST

Szerzőnk, a családostul Skóciában élő Fekete Valér Sior minden alkalmat megragad, hogy filctollhegyre tűzze a világ és a maga mögött hagyott szülőföld társadalmi, politikai jelenségeit. Egy újabb csokorra valót küldött az alkotásaiból.

Skócia ugyan nem kicsi, valahogy mégis meglepő, hogyan talál még mindig szabad helyeket. Meg érdekes kérdés, hogy mit tudnak kezdeni a helyiek ezekkel a karcokkal, miként értelmezik őket. Bár Orbán Viktor és birodalma Trump szárnya alatt lassan olyan jelentőségűvé válik a világban, hogy senkinek sem jelenthet problémát egy róla szóló képes reflexió.