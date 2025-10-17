Donald Trump is érti már ezeket a karcokat

Szerzőnk, a családostul Skóciában élő Fekete Valér Sior minden alkalmat megragad, hogy filctollhegyre tűzze a világ és a maga mögött hagyott szülőföld társadalmi, politikai jelenségeit. Egy újabb csokorra valót küldött az alkotásaiból.
A kékesszürke dzsekit viselő, tömött, szintén szürkés cekkert és ódivatú, bár látszatra nagy terhet elbírni képes válltáskát cipelő, ötvenes nő a Sváb-hegyen szállt fel a félig már megtelt 21-es buszra.