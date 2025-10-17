November közepétől fizetni kell azért, hogy az OTP mobilos értesítést küldjön a pénzmozgásokról

OTP Bank;bankszámla;mobilapplikáció;

2025-10-17 12:41:00 CEST

Ennek hiányában pedig az ügyfél adott esetben nem értesül időben egy-egy lopásról.

Új digitális csomagokat vezet be az OTP Bank november 18-ától, és ebben az újdonságban bizonyos szempontból nem lesz sok köszönet – derül ki a 24.hu-nak az OTP hirdetménye alapján közölt cikkéből.

A dokumentum szerint az ügyfelek november 18-ától kezdve két digitális szolgáltatási csomag közül választhatnak, az egyik a díjmentes Alap csomag, a másik az úgynevezett Plusz csomag, amiért viszont számos esetben fizetni kell. A változtatások novemberi életbeléptetésekor alapértelmezetten mindenki az alap csomagba kerül, ez az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

OTP InternetBank és OTP MobilBank használata;

OTP Digitális üzenetküldés;

SMS értesítések kártyás tranzakciókról és pénzmozgásokról;

Mobil Aláírás SMS.

A mobilos push értesítések nem kerültek be ebbe a csomagba, ami azt jelenti, hogy aki továbbra is díjmentesen használja a mobilapplikációt, az nem fog értesítéseket kapni a számláján történő pénzmozgásokról. Ahhoz a fizetős Plusz szolgáltatásra lesz szükség, amely a következőket tartalmazza még:

PUSH értesítések kártyás tranzakciókról és pénzmozgásokról, csoportos beszedési megbízásokról, értékpapír státuszváltozásokról és számlamozgásokról;

SMS értesítések csoportos beszedési megbízásokról, értékpapír státuszváltozásokról és számlamozgásokról.

Hogy ezért mennyit kell majd fizetni, az számlacsomagonként eltérő, privát banki, junior, prémium plusz és bizonyos bázis csomagokkal például marad 0 forint, de smart, net, elektronikus és kedvezmény nélküli bázis csomagokkal 325 forintot, alap, grátisz, tempó, OTP OKÉ 5, lakossági osztálypénz számla, devizaszámla és hitelkártya csomaggal pedig 649 forintot kell majd fizetni érte havonta. Ráadásul az SMS-szolgáltatásokért plusz díjat számolnak fel, ami üzenetenként akár 77 forint is lehet.

Vagyis aki sem a Plusz csomagra, sem az SMS-szolgáltatásra nem akar plusz pénzt költeni, az novembertől kezdve semmilyen értesítést nem kap telefonjára a számláján történő pénzmozgásokról – hívja fel a figyelmet a 24.hu. Ez pedig azért kifejezetten veszélyes dolog, mert így az esetleges lopásokról, jogtalan költésekről is később értesülhetnek a számlatulajdonosok, azaz megakadályozni sem tudják időben a további pénzleemeléseket. Az ebbéli aggályokkal kapcsolatban a lap kereste az OTP Bankot, de lapszemlénk írásáig választ nem kaptak.