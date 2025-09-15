Megjelent a korlátozásokat tovább lazító kormányrendelet - Orbánék egy új fogalmat is bevezettek

A védettségi igazolványunkat kiválthatja az applikáció, de ha mégis a plasztikkártyát használjuk, akkor a személyinket elkérhetik egy ellenőrzésnél – többek között ez is kiderült a legfrissebb Magyar Közlönyből.