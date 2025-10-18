Amerika Reichstag-pillanata

Egyesült Államok;fasizmus;Donald Trump;Charlie Kirk;

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma a héten visszavonta hat külföldi állampolgár vízumát, amiért Charlie Kirk meggyilkolt konzervatív aktivistát bíráló kommentekre bukkantak tőlük az X közösségi oldalon. Való igaz, hogy akadt köztük ízléstelen bejegyzés is. Ezzel együtt a napnál világosabb, hogy Kirk halálát attól a pillanatól fogva átpolitizálta a Trump-adminisztráció, hogy a utahi kórházban halottá nyilvánították a 31 éves fiatalembert. Az amerikai ellenzéki sajtó már az USA Reichstag pillanatáról beszél, miszerint a harcos keresztény-konzervatív ifjúsági mozgalmár halálát radikális liberálisok és amerikaellenes szélsőbaloldali hangulatkeltők okozták.

Kedden Trump elnök poszthumusz adta át Kirk feleségének a legmagasabb civileknek adható állami kintüntetést, a Presidential Medal of Freedomot. Kirk azonnal mártírrá vált a keresztény-nacionalisták és a vidéki Amerika szavazói körében. Az USA-ban azonban élnek másfajta emberek is. Melegek, transzneműek, a fegyverkultuszt ellenzők, nők, akik nem akarnak a konyhában maradni és teleszülni a prérit gurgulázóan kacagó gyerekekkel, első generációs amerikai állampolgárok, akiknek a szülei bujkálni kényszerülnek a bevándorlási hivatal zsandárjai elől. És persze olyanok is, akik komolyan veszik az amerikai alkotmány azon gondolatát, hogy

ez a nemzet részben a vallásszabadság szellemében jegyében jött létre, amibe beletartozik a vallástalanság joga is.

Kirköt a szólásszabadság és a nyílt, demokratikus vita élharcosának tartja a MAGA republikánus oldal, ezzel szemben a határőrség és a külügyminisztérium magánszemélyek online profiljain kutakodik nekik nem tetsző vélemények után, hogy aztán ezeket azonnal kiutasítással torolja meg. Ám Kirk halála politikai hasznot is hozott a Trump-adminisztrációnak: a liberális és baloldali veszedelem ellen bárhol fel lehet lépni az országban, mert az a nemzet elveszejtésére tör. A fasiszta nóta ugyanaz, mint régen. Csak ma már stadionkoncerten szólal meg LED fénytechnika kíséretében.