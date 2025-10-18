Ahol jó négy lábon élni – Zöld szív is dobog a lila kerületben

Újpest;kutyatartás;

2025-10-18 08:20:00 CEST

Futtatók, ingyenes ivartalanítás és elsősegélynyújtó tanfolyam – a többi között ettől válik kutyabaráttá is Újpest.

Újpest önkormányzatának szívügye az állatvédelem – tudtuk meg Trippon Norbert polgármestertől, aki részletesen tájékoztatott mindazokról a lépésekről, amelyeket a IV. kerületi vezetés tett annak érdekében, hogy Újpest ne csak állatbarát legyen, hanem a kutyások és a nem kutyások békében élhessenek egymás mellett. Az első nagyobb kezdeményezésük a kutyabarát munkahely kampány volt, amelynek során a Városháza, az adóigazgatási osztály és a Klauzál utcában található közhasznú foglalkoztatási csoport lett állatbarát, ahová mind a munkavállalók, mind pedig az ügyfélfogadásra érkezők jöhetnek állattal, akik számára frissítő állomást is létesítettek. Ezután következett az ivartalanítási kampány, amelynek keretében az önkormányzat és az Állatmentő Liga közösen vállalja az ivartalanítás költségét olyan kutyáknál és macskáknál, akiknek újpesti gazdái ezt anyagi okokból nem tudják megoldani. Emellett a kóbor állatok ivartalanítására is 10 millió forintot biztosított az önkormányzat.

További fontos eredmény, hogy az önkormányzat egy ló- és haszonállat-szállító autót adományozott az állatvédőknek, valamint létrehozott egy korszerű állatorvosi elsősegélynyújtó szobát. Ezek az intézkedések hozzájárulnak ahhoz, hogy a bajba került állatok gyorsan és hatékonyan kapjanak segítséget. Az országos hírű Rex Alapítvány hamarosan elkészülő különleges, egyedülálló országos állat- és oktatóközpontjának, a Felelős Állattartás Háznak az építésére pedig több mint 80 millió forint támogatást adott az újpesti önkormányzat.

A legújabb kezdeményezésük a tavaly indított, idén pedig folytatott ingyenes kisállat-elsősegély-oktatás, amelyet az Állatmentő Ligával közösen valósítanak meg, Az oktatást kutyafuttatókban tartják, előre meghirdetett időpontokban. A résztvevők megtanulják a szakemberek vezetésével az alapvető vészhelyzeti technikákat. Megismerik, hogyan menthetik meg kedvencek életét egy baleset vagy rosszullét esetén. Az oktatások a gazdikat képzik arra, hogy hogyan cselekedjenek vészhelyzetben. A foglalkozásokon többek között az újraélesztésről, a légútbiztosításról, a vérzéscsillapításról, a kihűlés elleni védelemről és a keringésvizsgálatról is tanulhatnak a résztvevők.

A programok és támogatások mellett fontos szempont a kerület állatbarát infrastrukturális fejlesztése is, ilyen például a kutyafuttatók kialakítása. Újpest önkormányzata több új kutyafuttatót létesített az elmúlt években, a régieket pedig felújította, biztosítva ezzel a kutyák és gazdáik számára a biztonságos és kényelmes közös mozgás, játék lehetőségét. De a kutyafuttatók emellett olyan közösségi terek is, ahol a kutyák és gazdáik találkozhatnak és szociális kapcsolatokat építhetnek. Ezek a fejlesztések nem csupán a kutyatartók életét teszik könnyebbé, hanem az állatok jólétének és boldogságának is jelentős mértékben hozzájárulnak. Újpesten 22 kutyafuttató található, ezek közül a legnagyobb több mint 4000 négyzetméteres. A nagyobb és kisebb testű kutyáknak elkülönített terület áll rendelkezésre, zsilipes kapuval, padokkal, napelemes térlámpákkal (hogy este meg legyen világítva), kutyaürülék-tartókkal. A park pihenőpark lett, és megnyitása óta a kutyások és nem kutyások békében élnek egymás mellett. Kampány is indult az Újpesti Rendészettel és az Állatmentő Ligával közösen a kutyaürülék-probléma és a pórázon sétáltatás érdekében. Mivel nem a büntetés, hanem az edukáció a cél, akik helyesen sétáltatták a kutyájukat, összeszedték az ürüléket, kutyaürülék-gyűjtő zacskót kaptak, akik viszont nem megfelelően viselkedtek, egy tájékoztató szórólapot vehettek át, és figyelmeztetésben részesültek. Természetesen ez nem oldja meg a problémát teljes egészében, de barátságos módon próbálja ösztönözni az állattartókat a szabályok betartására.