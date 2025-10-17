Webkamerán keresztül nézett fürdő gyerekeket egy Pest vármegyei pedofil, akire letöltendő börtönt kér az ügyészség

18+;megfigyelés;pedofil;gyermekpornográfia;tiltott adatszerzés;

Az egyik áldozat szemfüles volt és észrevette az eszközt.

A Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki rejtett kamerán keresztül figyelte és rögzítette egy ház fürdőszobájában történteket, és ezzel kiskorúakról gyermekpornográf felvételeket készített – olvasható a vádhatóság pénteki tájékoztatásában.

A vádirat szerint a férfi 2025 januárjában, egy Gödöllő közeli településen, az általa korábban lakott ház padlásán webkamerát helyezett el oly módon, hogy az a fürdőszobában történteket rögzítse. A felvételeket mobiltelefonján keresztül online követni tudta, és azokat memóriakártyára is rögzítette.

Február 4-ig több olyan felvételt is készített, amelyeken kiskorú gyermekek zuhanyoznak, használják az illemhelyet, illetve amikor édesanyjuk a legkisebb gyermeket fürdeti. A képeken a kiskorúak nemi szervei fedetlenül láthatók.

A házban egy család lakott három kiskorú gyermekkel, köztük egy óvodáskorúval. A jogsértő tevékenységre akkor derült fény, amikor az egyik gyermek észrevette a plafonba rejtett kamerát.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit tizenkettedik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel készítésével elkövetett gyermekpornográfia bűntettével, valamint tiltott adatszerzés bűntettével vádolja. A vádirat szerint a férfival szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozzák. Bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd.