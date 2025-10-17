Jött egy százmilliós drogfogás Budapesten, a rendőrök még a vécében is találtak kábítószert

Budapest;kábítószer;drog;elfogás;

2025-10-17 15:45:00 CEST

Az előzetes szakvélemény szerint a lefoglalt anyagok között marihuána, kokain és amfetamin is található.

Kábítószer-kereskedelem bűntett miatt folytat eljárást három férfi és egy nő ellen, akik a gyanú szerint szervezetten értékesítettek különféle drogokat a fővárosban – írta pénteki tájékoztatásában Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Az rendőrök október 10-én fogták el a társaság tagjait. A lakásokban csaknem tíz kilogramm marihuánát, több mint négy kilogramm kábítószergyanús fehér port, közel két kilogramm tablettát, továbbá droggyanús pasztákat és folyadékokat, valamint 26 millió forintot, különféle valutákat, telefonokat és laptopokat foglaltak le. Egyiküknél még a vécében is marihuána volt.

A II. kerületi nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki a 32 éves S. D.-t, a 36 éves T. GY.-t, a 36 éves CS. M.-et és a 23 éves K. V-t. Őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet a bíróság elrendelt.

A dealerek vevőköréből két fogyasztót is elfogtak, akiknek kábítószer birtoklása miatt kell felelniük. Az előzetes szakvélemény szerint a lefoglalt anyagok között marihuána, kokain és amfetamin is található, ezeket tovább vizsgálják.

Az előzetes becslések alapján a kábítószerek feketepiaci összértéke meghaladhatja a százmillió forintot.