Brigitte Bardot súlyos beteg, kórházban kezelik

Kórházban töltötte az elmúlt három hetet Brigitte Bardot, az évtizedek óta reflektorfényen kívül élő 91 éves egykori francia filmsztár. Toulonban, a saint-tropez-i otthona közelében került kórházba – jelentette a Reuters csütörtökön a Var-Matin nevű helyi lapra hivatkozva.
A lap meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a színésznő súlyos betegsége miatt műtéten esett át, állapota aggasztó.
Brigitte Bardot az ötvenes és hatvanas évek francia színésznője és szexszimbóluma. Énekesnőként is több lemezt adott ki ebben az időszakban. A hetvenes években felhagyott a színészettel, végleg a francia Riviérán található Saint-Tropezba költözött, ahol alapítványán keresztül az állatvédelem ügyének szentelte az életét.