A GVH győzött a kis magyarországi benzinkutak ellen, de az uniós versenyhatóságnál indult hasonló eljárás még nem zárult le

A Fővárosi Törvényszék csütörtökön a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) keresete ellenében jogerősen helyben hagyta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tavaly év végi döntését, amelyben a hatóság elutasította a kis hazai töltőállomásokat képviselő szervezetnek a Mol 2022-es nagykereskedelmi magatartása részletes vizsgálatára vonatkozó megkeresését – tudósít az Economx.

Az FBSZ szerint a Mol a három évvel ezelőtti árstop miatt üzemanyagellátó nélkül maradt és így hozzá forduló kis kutakkal a többieknél hátrányosabb feltételekkel szerződött, adagjaikat másoknál hamarabb kezdte csökkenteni, egészen az árstop december eleji megszüntetéséig hatályos nulláig. A GVH, elfogadva az akkori nehéz körülményeket panaszoló Mol-indoklást, nem látott okot alapos versenyfelügyeleti vizsgálatra, ami az FBSZ fellebbezésére most jogerőssé vált. – Magyarországon élünk – fűzte az ítélethez megkeresésünkre Gépész László FBSZ-alelnök, cáfolva a cikk állítását, miszerint az uniós versenyhatóságnál indult hasonló eljárás lezárult volna.