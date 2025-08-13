Talpra állnak a kis kutak, 2021 óta először ismét átlépte a 30 százalékot a piaci részesedésük

üzemanyag;benzin;jövedéki adó;benzinkút;Magyar Ásványolaj Szövetség;Független Benzinkutak Szövetsége;

2025-08-13 11:48:00 CEST

Az első hat hónapban a hazai gépjárművekbe tankolt 3,2 milliárd liter a 2022-es 3,5 milliárd után a valaha mért második legtöbb.

A január-júniusi időszakban 2024 elejéhez képest közel 3 százalékkal több üzemanyag fogyott – számítottuk ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által nemrég frissített adatbázisból. A sokéves átlagot valamivel meghaladó adat a 2020 és 2023 közötti zaklatott hullámvasút, ezen belül pedig a 2022-es árstop alatti 14 százalékos ugrás óta az első nyugodtabb, piaci alapú emelkedés. Az első hat hónap során a hazai gépjárművekbe tankolt 3,2 milliárd liter a 2022-es 3,5 milliárd után a valaha mért második legtöbb. A 2 százalékos emelkedést mutató benzin mellett immár a 3 százalékkal bővülő, 2,2 milliárd literes gázolajpiac is magára találni látszik.

A „nagy” („színes”) és a „kis” („fehér”) hazai kutak adatai között szembetűnő különbséget tapasztaltunk. A főbb hazai láncokat tömörítő Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) már júliusban tudósított arról, hogy az első hat hónap során köreikben gazdára talált 1,9 milliárd liter fél százalékos emelkedés, ami benzinre és gázolajra egyaránt áll. Bár a valamivel több mint ezer hazai MÁSZ-kút száma csak alig haladja meg az úgymond kevésbé márkásakét, a forgalom hagyományosan körülbelül kétharmada előbbieken keresztül bonyolódik. Az összes hazai kút NAV-adatából a színesekét levonva ugyanakkor képet kaphatunk a fehérek mindennapjairól is. És itt, bár kisebb mennyiségekre vetítve, de az első hat hónap során a MÁSZ-hoz képest jóval magasabb, 5 százalékos bővülés mutatkozik. Ez az 574 millió liter gázolaj esetében 4, a 243 millió liter benzinnél pedig 6 százalékos ugrás.

A kis kutak piaci részesedése így 2021 óta először ismét átlépte a 30 százalékot.

Mint arról korábban beszámoltunk, a fehérek értékét 25 százalékra visszavető, 2022-es árstop azután következett be, hogy a kis kutak értékesítési részaránya, lassú, módszeres építkezéssel, 2021-re megközelítette a 33 százalékot. A hirtelen esést azzal magyarázták, hogy az árstop megszüntette a – hagyományosan a kis kutak vonzerejét növelő – árkülönbségeket, a törzsvevők egy része viszont így már a jellemzően kényelmesebben megközelíthető, márkás egységekhez kanyarodott fel.

A változásokat a kisebb, jellemzően családi tulajdonú töltőállomások szívós munkájával indokolta megkeresésünkre Egri Gábor, az e kört képviselő Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) elnöke. Ugyanakkor csak lassan épül vissza mindaz, amit 2022-ben „elvettek” tőlük – fogalmazott. Ráadásul a kabinet azzal, hogy a kiskereskedelmiadó-kötelezettséget a nagy láncok után rájuk is kiterjesztette, tovább rontotta a függetlenek addigi árelőnyét is – fűzte hozzá. Bár kiskereskedelmiadó-fizetési kötelezettségüket egy tavaly év végi, félreérthető törvénymódosítás kérdésessé tette, az azóta a NAV bevonásával folytatott, máig eldöntetlen egyeztetések közepette a tételt idén is befizették – rögzítette Egri Gábor.