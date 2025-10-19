Heti abszurd: Hülyemenetek hisztériuma

Heti abszurd;

2025-10-19 07:29:00 CEST

Nem könnyű ma magyar békepárti harcosnak lenni, például mert október 23-án oly sok lesz a programlehetőség, nehéz is választani.

Egyrészt a Kossuth téren beszédet mond – no nem a békemenetes buliklikknek, hanem az egész állam összes polgárának, csak épp Békemenettel reklámozva – a nagy tolmácsgépluddita, Donald bácsi kézrázós-hátlapogatós tenyerének lenyomata, Vlagyimir Vlagyimirovics brüsszeli békebeépítettje és vétólovagja, az orosz oligarchák és egyházi abuzálók vagyonának megmentője, akinek nevéhez olyan, AI generálta videók köthetők, mint Tung Tung Tung Tung Sahur a Parlamentben, valamint az „Ész moszt bjemutatom az új Tyiszafont” reklám személyesen Volodimir Zelenszkijjel, és még sorolhatnánk. Csakhogy attól tartok, ő nem fog újat mondani, jön az újabb kör megoldjuk, fejlesztjük, bevezetjük, megépítjük (ellopjuk), és esetleg még valami megalázó hasonlat a hitetlenekre és másként gondolkodókra, akikkel ekképpen megalázóan is kell bánni.

No, de előtte ingyen odavisz a falubusz az Elvis Presley térre, avagy fizetik a vonatjegyet – és most fejvesztés terhe mellett figyelnek a késésre, még inkább annak elkerülésére –, plusz az útra adnak csomagba hideg élelmiszert és ásványvizet, csak a békepáleszt meg a pipát kell cigölni. A helyszínen átvehetők a zászlók és az előregyártott béketáblák, valamint az 5000 forintos CBA-utalvány is, ahogy a rejtélyes Körzeti Harcos által jegyzett, a neten keringő, remélhetőleg nem kamu körlevél ígérte. Csak azért nem vagyok biztos benne, igaz-e, mert emberemlékezet óta nem jártam CBA-ban, nem tudom, létezik-e. De ha már a mi pénzünket költik, legalább nekünk is jusson belőle, nem?

A gyerekek ugyan nem fognak örülni az egy négyzetméterre jutó Zsolt bácsi-sűrűségnek, de majd jó előre befóliázzuk őket, és eltakarjuk a szemüket macskás fadíszekkel, hogy a popólyukon még épp kilássanak, és ne essenek orra a békeharcmezőn.

Innen még épp átérhetünk a Deák térről induló Nemzeti Menetre, csak hogy jól bekiabáljunk Magyar Péteréknek, hogy mehetnek haza Ukrajnába és/vagy a brüsszeli szalonokba, ki merre lát. Szegények úgyis degressziósak, mert nem bírják az agressziósokat. Vagyunk így egypáran, és csak sovány vigasz, hogy minél nagyobb slamasztikában érzi magát a kormánypárt, annál nagyobb hangerővel tolják a mamelukjai a kétbites propagandát, miközben minden második posztjuk arról szól, hogy „bújnak ki a szögek a tiszás zsákból”, mintha csak nekik kampányolnának. A tiszás lett az új hívószó, amivel a mentalistáik beindíthatják az újrahangolt rettegéshullámokat, miközben a Gellért-hegy alatti központi ivóvíztározóba beprogramozzák Grabovoj-számokkal az alacsony tudatszintet a mit sem sejtő magyar lakosság számára. A belpestiek többségét még így se tudják eléggé lehúzni, ezért már csak Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon és azon túl próbálkozgatnak, egyre ordenárébb hangnemben, a Lázárinfók felét már írásban is ki kell sípolni.

Gyorsan frissíteni kell a Kubatov-listát, ezért aláírásgyűjtést indított a Fidesz, hogy megszerezze mindazok adatait, akik „nem szeretnék az ukránokat az Európai Unióban látni, aki nem szeretnék a fiainkat egy ukrán háborúban látni, és akik nem akarják, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen”.

Hülye, aki nem írja alá a saját értelmi akadályoztatottságát bizonyító okiratot.

A főfogcsikorgató a Mandiner-podcastnak azt is előadta, hogy mindig véresen meg kell harcolni, izzadtságig, az utolsó óráig kell küzdeni az emberek bizalmáért. Mert „a magyarok bizalmát megtartani a világon a legnehezebb dolog”. Ha valaki sokat tett azért, hogy immár ne bízzunk senkiben, főleg azokban nem, akik magukat politikusnak adják ki, az maga Orbán Viktor, aki mossa kezeit. A szabad akarat ugyanis a mai napig rendelkezésre áll: társadalom egyik fele az utóbbi 15-16 évben ettől felébredt, a másik meg éber kómába zuhant, mert még akkor is bízni akar, amikor már csak a gázlángolásba és a lovebombingba kapaszkodhat, úgymint 15., 16. havi nyugdíj, rohadtul olcsó eladósodás, vécészünet az IC-n, szigorúan politikamentes Digitális Polgári Körök (a nemzeti fittség és felemelkedés jegyében, alapító Schobert Norbi) és örök adómentesség a 100 leggazdagabb magyarnak.