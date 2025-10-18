Két ember meghalt egy lakástűzben a XVI. kerületben

Budapest;tűz;katasztrófavédelem;XVI.kerület;

2025-10-18 09:56:00 CEST

Pénteken késő este érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a Gábor Áron utcában kigyulladt egy épület.

Két ember életét vesztette egy tűzben, a főváros XVI. kerületében – írja honlapján a katasztrófavédelem.

A közlemény szerint pénteken késő este érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a Gábor Áron utcában kigyulladt egy épület. A téglaépület a körülötte lévő, együttesen ötven négyzetméteres bódékkal együtt teljes terjedelmében égett. A tűz a kertben parkoló két személyautóra és egy robogóra is átterjedt.

A budapesti tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, az oltás több mint egy órát vett igénybe. Beavatkozás közben találták meg az ott lakó idős férfi és nő holttestét. A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.