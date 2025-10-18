Bébiételnek, kutyatápnak, mosópornak álcázták a drogot – Hatalmas online-bűnszervezetet számolt fel a rendőrség

Csapást mért a rendőrség az online felületen működött kábítószer-kereskedő bűnszervezetre: 460 rendőr egyszerre 61 helyszínen 43 személyt fogott el – tette közzé a police.hu oldalon az úgynevezett Delta Program keretében lezajlott akciót irányító Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI). Közlésük szerint az akcióban részt vett az Országos Rendőr-főkapitányság, nyolc vármegyei rendőrfőkapitányság, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
A KR NNI szombati sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a bűnszervezet három év alatt mintegy 10 000 postai küldeményben továbbított kábítószert, pszichoaktív anyagokat, amelyek mintegy 40 000 embert érintettek valamilyen formában. – Többek között pizzafutárok kézbesítették a bébiételként, kutyatápszerként, mosóporként csomagolt kábítószert. Egyedül a szervezet irányítója többszáz milliós nyereségre tett szert. Volt, amikor cipősdobozban vitték a készpénzt Hollandiába – mondta Csupor Máté, a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője
A főosztályvezető kiemelte, hogy nemzetközi együttműködés segítségével sikerült feltárni a szervezetet, a pénzügyi tranzakciók menetét, helyét, idejét. Az október 15-i akcióval huszonhat személyt fogtak el, ebből 24 őrizetbe került, közülük 18-at a bíróság letartóztatásba helyezett, három külföldi személy ellen pedig nemzetközi elfogadóparancsot adnak ki. Az akció során 24 kilogramm különféle kábítószert, továbbá több mint 100 millió forint értékben készpénzt, kriptovalutát, gépjárműveket foglaltak le.
Jeney Áron, a KR NNI igazgatója emlékeztetett, hogy a magyar rendőrség idén márciusban hirdette meg a kábítószer bűnözés visszaszorítását célzó Delta programot. – Vannak, akik úgy gondolják, hogy az online tér jó rejtekhely, de az október 15-én országszerte sikeres elfogásokat eredményező Tartarosz-művelet bizonyítja, hogy ez nem így van – tette hozzá Jeney Áron.