felszámolás;bűnszervezet;rajtaütés;letartóztatások;Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda;kábítószer-kereskedelem;

2025-10-18 17:35:00 CEST

Bébiételnek, kutyatápnak, mosópornak álcázták a drogot – Hatalmas online-bűnszervezetet számolt fel a rendőrség

Csak a kábítószer-terjesztő hálózat vezetője több száz millió forintos hasznot húzott az üzletből, amelynek valamilyen formában 40 ezer ember az érintettje.