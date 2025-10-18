Házasságkötéssel, 17 évesen került ki a gyermekvédelmi rendszerből az a lány, akit a gyanú szerint Juhász Péter Pál prostitúcióra kényszerített

feljelentés;prostitúció;Szőlő utca;Juhász Péter Pál;

2025-10-18 13:54:00 CEST

A 2020-as években már a Szőlő utcában tűnt fel, papíron a javítóintézetben vállalt munkát.

Az eddig ismert bejelentések és egyéb hivatalos jelzések mellett minimum egy hivatalos feljelentés is született Juhász Péter Pál ügyében – tudta meg a 444.

A portál cikksorozatának újabb részében arról ír, hogy „Sára” (valódi nevét a cikkben megváltoztatták), az egyik lány, akit Juhászék a gyanú szerint prostitúcióra kényszerítettek, 17 évesen, a gyámhatóság engedélyével rendőrségi körözése alatt megházasodott, így kikerülhetett a gyermekvédelmi rendszerből.

A 444 felidézi, 2012-ben a gyermekvédelem jelezte a rendőrségnek, hogy valami nincs rendjén Sára környezetében, és egy pszichológiai szakvélemény szerint felmerülhet a szexuális bántalmazás gyanúja is. A rendőrség akkor Sára anyja ellen kiskorú veszélyeztetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást, a lehetséges szexuális bántalmazás miatt viszont nem indult eljárás. Juhász Péter Pált és A.-t tanúként hallgatták meg. A rendőrségi nyomozást megszüntették arra hivatkozva, hogy „a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése és az eljárás folytatásától sem várható eredmény”.

A cikk szerint Sára rajongott nála hét évvel idősebb barátnőjéért, A.-ért, ezt az otthonban dolgozók is tudták. A kislány szobájának fala tele volt A.-ról készült képekkel, Sára az A. által neki kitalált becenevet használta, de az egy évvel korábban, a szakellátásba való bekerülésekor felvett pszichológiai szakvélemény is részletesen foglalkozott Sára és A., a szakemberek szerint „az azonos neműek között általában tapasztalható normál mintázatú kötödésen” túlmutató kapcsolatával.

A lány 2013. június 14-én este lépett ki a budapesti gyermekotthon kapuján, hogy meglátogassa az édesanyját. Amikor másnap nem jött vissza, a szabályoknak megfelelően az otthon jelentette az eltűnését a rendőrségen. Sárát három napig körözték, végül június 18-án önként visszatért a gyermekotthonba.

Másnap az otthon vezetője elküldte a feljelentését a BRFK Bűnügyi Főosztály Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztályának.

Leírta, hogy alapos gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy Sára a felnőtt A.-val volt a távolléte alatt.

Bő két héttel azután, hogy az otthon vezetője elküldte a feljelentést, a BRFK Bűnügyi Főosztály Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztályától átkerül az ügy egy kerületi kapitánysághoz. A 2013. augusztus 5-én kelt határozatot a feljelentés elutasításáról már ez a kapitányság adja ki. Eszerint nem merült fel olyan tény vagy adat, amely megalapozná, hogy Sára a távolléte alatt A.-val töltötte az időt, bűncselekmény elkövetésének pedig az egyszerű gyanúja sem merült fel.

A cikk szerint a lány ugyanebben az évben, 15 éves korában végleg eltűnt az otthonból. Hivatalosan is eltűntként keresték, hiszen kiskorú volt, egészen 2017-ig, amikor is pár nappal a tizenhetedik születésnapja után házassággal nagykorúvá vált. A 444 által látott hivatalos dokumentumok szerint Sára egy Budapest környéki kistelepülésen ment hozzá egy 18 éves fiatal férfihez. A magyar törvények lehetőséget adnak arra, hogy a tizenhatodik életévét betöltött kiskorú a gyámhatóság engedélyével házasságot kössön, és ezzel nagykorúvá váljon.

Ez – jegyzi meg a portál – furcsának tűnhet, de valójában nem kirívó eset. A gyermekotthonoknak nem igazán vannak eszközeik arra, hogy az intézményben tartsanak kamasz gyerekeket, ha azok nem akarnak ott lenni. Ugyanakkor minden gyereknek van gyámja is, aki a törvényes képviselője, amíg be nem tölti a 18. életévét, és akinek a hozzájárulása nélkül a kiskorú nem tud semmilyen hivatalos ügyet intézni.

Nagykorúvá válásával Sára 2017-ben kikerült a gyermekvédelmi rendszerből. A 2020-as években már a Szőlő utcában tűnik fel, papíron a javítóintézetben vállalt munkát, de az ott dolgozók nem sokszor látták az épületben.

Ő az egyik a két lány közül, akiket a gyanú szerint Juhász Péter Pál, és az élettársa, A., „futtattak”.

A másik, a mostani gyanú szerint prostitúcióra kényszerített lány, Eszter (a portál az ő nevét is megváltoztatta) papíron szintén a javítóban dolgozott. A 444 cikke szerint Eszter ugyanabban a budapesti gyermekotthonban nevelkedett, mint Sára. Egy A. Facebook-oldalára 2020 januárjában feltöltött fotón ő és Eszter együtt láthatók az Egyesült Arab Emírségekben, de a portál talált fotókat Eszterről Szingapúrban is. Eszter több Juhász Péter Pállal közös képet is feltöltött a közösségi médiába, ezek közül egy biztosan a Szőlő utcai javítóintézet udvarán készült.

A rendőrségnek mindkét lány elismerte a prostitúciót, de azt tagadják, hogy ehhez Juhásznak vagy az élettársának bármi köze lett volna.

A volt igazgatót és az élettársát emberkereskedelemmel és kényszermunkával, Juhászt ezek mellett közfeladati helyzettel való visszaéléssel gyanúsítják. Mindketten előzetes letartóztatásban vannak.