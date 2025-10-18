Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai, 38-an több mint 1,1 millió forintnak örülhettek

ötös lottó;Szerencsejáték Zrt.;

2025-10-18 22:44:00 CEST

A főnyereményt egyik sorsoláson sem vitte el senki.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 42. héten megtartott ötös lottó és joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

3 (három)

25 (huszonöt)

32 (harminckettő)

55 (ötvenöt)

74 (hetvennégy)

Joker: 464526

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 38 darab, nyereményük egyenként 1 163 940 forint;

3 találatos szelvény 2801 darab, nyereményük egyenként 16 620 forint;

2 találatos szelvény 69 263 darab, nyereményük egyenként 2520 forint.

A jokeren nem volt telitalálat.

A Szerencsejáték Zrt. honlapjának tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 2 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 590 millió forint.