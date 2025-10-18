Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai, 38-an több mint 1,1 millió forintnak örülhettek

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 42. héten megtartott ötös lottó és joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
3 (három)
25 (huszonöt)
32 (harminckettő)
55 (ötvenöt)
74 (hetvennégy)
Joker: 464526
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 38 darab, nyereményük egyenként 1 163 940 forint;
3 találatos szelvény 2801 darab, nyereményük egyenként 16 620 forint;
2 találatos szelvény 69 263 darab, nyereményük egyenként 2520 forint.
A jokeren nem volt telitalálat.
A Szerencsejáték Zrt. honlapjának tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 2 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 590 millió forint.