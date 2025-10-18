Lezárások, megállási tilalmak – Október 26-ig ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell készülni Budapesten

Budapest;BRFK;október 23;lezárás;forgalomkorlátozás;

2025-10-18 13:13:00 CEST

A főváros számos kerületét érinteni fogják a módosítások.

Az október 23-ai rendezvények és gyűlések miatt Budapest több kerületében is ideiglenes forgalomkorlátozás lesz október 26-ig – közölte szombat délelőtt a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A tájékoztatás szerint az alábbi forgalmirend-változás lép majd életbe a főváros területén:

Lezárják

október 22-én 10 órától 20 óráig a XI. kerületi

Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között.

október 22-én 15 órától 21 óráig a II. kerületi

Bem József tér teljes területét.

október 22-én 18 órától október 24-én 2 óráig a VI. kerületi

Andrássy úton az Oktogon felé menő egy forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között.

október 22-én 20 órától október 24-én 2 óráig a VI. kerületben

az Andrássy úton az Oktogon felé menő mindkét forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között,

az Andrássy út – Rippl-Rónai utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított),

az Andrássy út – Munkácsy Mihály utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított),

az Andrássy út – Bajza utca kereszteződését,

a Kodály köröndöt (a szervízúton a közlekedés biztosított),

az Andrássy út mindkét oldali szélső forgalmi sávját a Vörösmarty utca és a Csengery utca között.

október 23-án 10 órától 17 óráig az V. kerületi

Alkotmány utcát,

Garibaldi utcát,

Akadémia utcát,

Szalay utcát,

Balassi Bálint utcát,

Széchenyi rakpartot,

Honvéd utcát.

október 23-án 12 órától 22 óráig a XIV. kerületi

Dózsa György úton a Műcsarnok előtti kanyarodó sávot és a Szépművészeti Múzeum melletti forgalmi sávot.

október 23-án 14 órától 22 óráig a VI. és a XIV. kerületben

az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között,

az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között,

a Kós Károly sétányt,

az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között,

a Hősök terét,

a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között.

Szakaszosan és időszakosan lezárják

október 23-án 10 órától 14 óráig a II., V. és XIII. kerületben

az Árpád fejedelem útja – Margit híd – Jászai Mari tér – Szent István körút – Nyugati tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca – Kossuth Lajos tér útvonalat.

október 23-án 10 órától 16 óráig az V., a VI. és a XIII. kerületben

a Bajcsy-Zsilinszky utat,

a Váci utat a Nyugati tér és a Csanády utca között.

október 23-án 13 órától 16 óra 30 percig az V., a VI. és a XIV. kerületben

a József Attila utcát,

a Károly körutat,

a Deák Ferenc tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Andrássy út – Hősök tere útvonalat.

október 22-én 16 órától október 24-én 18 óráig az I., a II. és XI. kerületben

a Műegyetem rakpart – Szent Gellért rakpart – Döbrentei tér – Várkert rakpart - Ybl Miklós tér – Lánchíd utca – Clark Ádám tér – Fő utca – Jégverem utca – Bem rakpart – Bem József tér útvonalat.

A főváros számos részén tilos lesz megállni, erről a police.hu-n lehet részletesen tájékozódni.