Lezárások, megállási tilalmak – Október 26-ig ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell készülni Budapesten

Az október 23-ai rendezvények és gyűlések miatt Budapest több kerületében is ideiglenes forgalomkorlátozás lesz október 26-ig – közölte szombat délelőtt a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).
A tájékoztatás szerint az alábbi forgalmirend-változás lép majd életbe a főváros területén:
Lezárják
október 22-én 10 órától 20 óráig a XI. kerületi
Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között.
október 22-én 15 órától 21 óráig a II. kerületi
Bem József tér teljes területét.
október 22-én 18 órától október 24-én 2 óráig a VI. kerületi
Andrássy úton az Oktogon felé menő egy forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között.
október 22-én 20 órától október 24-én 2 óráig a VI. kerületben
az Andrássy úton az Oktogon felé menő mindkét forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között,
az Andrássy út – Rippl-Rónai utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított),
az Andrássy út – Munkácsy Mihály utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított),
az Andrássy út – Bajza utca kereszteződését,
a Kodály köröndöt (a szervízúton a közlekedés biztosított),
az Andrássy út mindkét oldali szélső forgalmi sávját a Vörösmarty utca és a Csengery utca között.
október 23-án 10 órától 17 óráig az V. kerületi
Alkotmány utcát,
Garibaldi utcát,
Akadémia utcát,
Szalay utcát,
Balassi Bálint utcát,
Széchenyi rakpartot,
Honvéd utcát.
október 23-án 12 órától 22 óráig a XIV. kerületi
Dózsa György úton a Műcsarnok előtti kanyarodó sávot és a Szépművészeti Múzeum melletti forgalmi sávot.
október 23-án 14 órától 22 óráig a VI. és a XIV. kerületben
az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között,
az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között,
a Kós Károly sétányt,
az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között,
a Hősök terét,
a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között.
Szakaszosan és időszakosan lezárják
október 23-án 10 órától 14 óráig a II., V. és XIII. kerületben
az Árpád fejedelem útja – Margit híd – Jászai Mari tér – Szent István körút – Nyugati tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca – Kossuth Lajos tér útvonalat.
október 23-án 10 órától 16 óráig az V., a VI. és a XIII. kerületben
a Bajcsy-Zsilinszky utat,
a Váci utat a Nyugati tér és a Csanády utca között.
október 23-án 13 órától 16 óra 30 percig az V., a VI. és a XIV. kerületben
a József Attila utcát,
a Károly körutat,
a Deák Ferenc tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Andrássy út – Hősök tere útvonalat.
október 22-én 16 órától október 24-én 18 óráig az I., a II. és XI. kerületben
a Műegyetem rakpart – Szent Gellért rakpart – Döbrentei tér – Várkert rakpart - Ybl Miklós tér – Lánchíd utca – Clark Ádám tér – Fő utca – Jégverem utca – Bem rakpart – Bem József tér útvonalat.
