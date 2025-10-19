Szén-monoxid szivárgás miatt kellett kiüríteni egy vendéglátóhelyet Vecsésen

Ki kellett üríteni egy vecsési vendéglátóhelyet, miután szén-monoxid szivárgást tapasztaltak a helyszínen - derül ki a katasztrófavédelem honlapján közzétett beszámolóból.
A közlés szerint Vecsés és Budapest határában, egy Fő utcai vendéglátóhelyen keletkezett a szén-monoxid. A fővárosi hivatásos tűzoltók méréseket végeztek, amely során gázkoncentrációt mutattak ki a vendéglátóegység konyhájában.
Az épületben a tizenegy dolgozó tartózkodott, akik elhagyták az objektumot. A gázszolgáltató munkatársait is a helyszínre várják - tájékoztattak.