Illusztráció: Shutterstock

Szén-monoxid szivárgás miatt kellett kiüríteni egy vendéglátóhelyet Vecsésen

Az ott tartózkodóknak szerencsére sikerült időben elhagyniuk az épületet.

Ki kellett üríteni egy vecsési vendéglátóhelyet, miután szén-monoxid szivárgást tapasztaltak a helyszínen - derül ki a katasztrófavédelem honlapján közzétett beszámolóból.

A közlés szerint Vecsés és Budapest határában, egy Fő utcai vendéglátóhelyen keletkezett a szén-monoxid. A fővárosi hivatásos tűzoltók méréseket végeztek, amely során gázkoncentrációt mutattak ki a vendéglátóegység konyhájában.

Az épületben a tizenegy dolgozó tartózkodott, akik elhagyták az objektumot. A gázszolgáltató munkatársait is a helyszínre várják - tájékoztattak.

