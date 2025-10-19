Ékszerrablók fosztották ki a Louvre-t, a világhírű párizsi múzeum bezárt

múzeum;ékszerrablás;Louvre;

2025-10-19 11:58:00 CEST

Napóleon és Joséphine császárné ékszerei közül vittek el kilencet, úgy tudni, a világ egyik legnagyobb és legtisztább gyémántja, a 140 karátos Régent- vagy Pitt-gyémánt a Louvre-ban maradt.

Rablás miatt bezárt a Louvre, a francia főváros, Párizs világhírű múzeuma – jelentette be Rachida Dati francia kulturális miniszter. A politikus közlése szerint az incidensnek nem tudni sérültjéről, ő maga a helyszínre tart. A Louvre vasárnap már nem is fog kinyitni.

A Le Parisien információi szerint a kapucnis pulóvert viselő rablók a Szajna felől, a rakparti építkezésen keresztül hatoltak be a Louvre épületébe. Egy teherliftet használtak, be kellett törniük néhány ablakot, de végül elérték az első emeleti fényűző termet, a XVII. századi Apollón-galériát, ahonnan ékszereket vittek el. Az Apollón-galériában vannak a francia koronaékszerek, de az első információk szerint a rablók „csak” Napóleon és Joséphine császárné ékszereit tudták magukkal ragadni. A többi között egy nyaklánccal és egy egy tiarával, összesen kilenc ékszerrel menekültek el. Yamaha TMax robogókon az A6-os autópálya felé. Az egész tíz percig tartott – írja a Le Monde – , az ékszerrablók vasárnap reggel 9 óra 30 perc és 9 óra 40 perc között fosztogattak a múzeumban.

Laurent Nuñez francia belügyminiszter, volt párizsi rendőrfőnök délután fog nyilvánosság elé állni a nyomozás részleteiről szóló információkkal.

A Louvre – a világ legnépszerűbb múzeuma, amelyet évente kilencmillió látogató keresi fel – egyelőre csak annyit tweetelt, hogy „rendkívüli okok” miatt vasárnap zárva tart.