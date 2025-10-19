Napóleon és Joséphine császárné ékszerei közül vittek el kilencet, úgy tudni, a világ egyik legnagyobb és legtisztább gyémántja, a 140 karátos Régent- vagy Pitt-gyémánt a Louvre-ban maradt.
A szerb állampolgárságú elkövetőt az osztrák rendőrök köröztették, déli szomszédunk viszont jelezte, hamis papírokkal felénk tart.
A lengyel Fehér Sas-rend melltűjét és a száz fehér gyémánttal kirakott epolettet 9 millió euróért ajánlották.
Az ellopott, briliánsokat és gyémántokat tartalmazó ékszerek és tárgyak megkerülésére a szakértők szerint alig van remény.
Fejszével törték fel a múzeumi vitrineket, lába kelt Auguszta bajor királyi hercegnő 600 briliánssal díszített mellszalagjának is.
Az egyik csuklyát viselő ember addig ütötte fejszével az ékszeres vitrin üvegét, amíg be nem tört.
Tizennyolc gyűrűt és két pár fülbevalót találtak.
A férfi egy gázriasztó fegyverrel rabolta ki az ékszerüzletet, majd megkötözte az eladót és elmenekült. Az elkövetőt és társát szerdán fogták el a rendőrök - számolt be az ügyről a rendőrség a honlapján.
Több millió euró értékű ékszert rabolt el szerda este öt fegyveres a párizsi Ritz luxusszállóból, miután fejszével betörték a hotel kirakatait - közölték rendőrségi források.
Tizenegy év fegyházra ítélt a Budapest Környéki Törvényszék hétfőn egy szökésben lévő férfit, aki társával 2010-ben kirabolt egy ékszerboltot Vácon - közölte a bíróság.
Elfogta a rendőrség azt a férfit, aki februárban két társával kiszakította egy csepeli bevásárlóközpont utcafronti falát és kirabolt egy ékszerboltot.
Elfogták azt a három férfit, aki csaknem hetvenmillió forintnyi kárt okozott egy fővárosi aranykereskedés szeptemberi kirablásával - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon kedden.
Nyolc román állampolgárt ért tetten ékszerrablás közben a francia rendőrség Párizsban. A banda tagjai a Champs-Elysées sugárút közelében található egyik ékszerboltba próbáltak behatolni, amikor letartóztatták őket. Többüknél fejsze volt, amellyel szétverték az üzlet bejárati ajtaját.