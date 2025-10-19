Nemi erőszak miatt letartóztatták a NAV egyik kiképzőjét

letartóztatás;NAV;szexuális erőszak;

2025-10-19 14:12:00 CEST

A férfi fegyverhasználati oktatást tartott a NAV állományának.

A napokban letartóztatásba került a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik debreceni kiképzője, akit kapcsolati erőszak elkövetésével gyanúsítanak - értesült a 24.hu.

A lap úgy tudja, hogy egy 50 év körüli férfiról van szó, aki a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének debreceni alkalmazottja volt, és az adóhatósági állomány számára tartott fegyverhasználati oktatást. Az utóbbi időben viszont tartósan Szegeden teljesített szolgálatot.

A 24.hu megkeresésére a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy hogy a kiképzőt egy ismerőse, egy nő jelentette fel nemi erőszak és testi sértés miatt. Az ügyben a Szegedi Rendőrkapitányság eljárást indított. A nyomozás érdekeire tekintettel részletesebb információt nem adtak.