Két kiló marihuánával bukott le egy drogtermesztő Nagykanizsán

2025-10-19 13:06:00 CEST

Kezdeményezték a letartóztatását.

A nagykanizsai rendőrök több mint két kilogramm, már leszárított kábítószert és élő cannabisnövényeket is találtak egy helyi férfi lakásában a DELTA Program keretében - írta honlapján a rendőrség.

A tájékoztatás szerint a Nagykanizsai Rendőrkapitányság nyomozói október 16-án kutatást tartottak egy helyi ingatlanban, mert olyan információ jutott tudomásukra, hogy az ott lakó az általa termesztett marihuánával kereskedik. A rendőrök a lakásban 2395 gramm, köteleken és dobozokban száradó bugát, valamit élő cannabisnövényeket, és a termesztéshez szükséges eszközöket találtak, amit lefoglaltak - közölték.

A 47 éves férfit a rendőrök elfogták és drogtesztet végeztek nála, amin meg is bukott. Kábítószer birtoklása vétség és kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetése miatt kihallgatták és őrizetbe vették, egyben kezdeményezték előzetes letartóztatását.

Mint közölték, a forgalomból kivont marihuána feketepiaci értéke megközelítőleg 4,5 millió forint. A növények termésének leszüretelése után az elkövető közel két kilogramm marihuánát adhatott volna el, így az akcióval a nagykanizsai rendőrök nagyjából 1500 adag kábítószer árusítását akadályozták meg.

A közleményhez a rendőrség a következő figyelmeztetést is hozzáfűzte: „Kábítószer fogyasztása után szédülés, megnövekedett pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés tünete is jelentkezhet. Az arra hajlamosaknál a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat. A kábítószerek fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet.”