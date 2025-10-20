Bő félmilliárd forintból épült egy semmiből semmibe vezető körforgalom Zalaegerszeg mellett

Zalaegerszeg;Zalaszentiván;körforgalom;

2025-10-20 08:44:00 CEST

Az uniós adófizetők pénzét sikerült erre elkölteni.

Zalaegerszeg és Zalaszentiván között áll egy körforgalom, ami nem kapcsolódik semmilyen úthoz, ellenben bő félmilliárd forint uniós támogatást sikerült elkölteni rá - számolt be róla az Átlátszó nyomán az RTL Híradó.

A tényfeltáró lap drónfelvételeket is közzétett a sehonnan sehová nem vezető útról. Elviekben a Metrans nevű vállalatnak egy konténertermináljába kellene vezetnie, aminek azonban mostanáig nyoma sincs, pedig a helyiek szerint az azzal járó munkalehetőség miatt jó lett volna, ha elkészül. A beruházás célja elviekben az lenne, hogy az Adriai-tengeri kikötők felől vasúton érkező áruk innen mehessenek tovább Szlovákia, Csehország és Lengyelország irányába, s ne kelljen Budapest felé kerülniük. Ehhez azonban vasútfejlesztések kellenének.

Az Orbán-kormány még négy éve ígérte meg, hogy Zalaszentivántól nyugatra épít egy új deltavágányt, hogy a tehervonatok tolatás nélkül közlekedhessenek. A terminál alapkövét le is tették, de mint azt Erdélyi Katalin, az Átlátszó újságírója az RTL Híradónak elmondta, a 2021-es bejelentés után csak egy évvel kért pénzt a kormány a vasútfejlesztésre az EU-tól. A pénzt megkapták, azóta viszont tovább telt-múlt az idő, végül tavaly ősszel írták ki a közbeszerzést az építkezésre, márciusban lejárt az ajánlattételi határidő, eredményt pedig azóta sem hirdettek a tenderen.

A semmiből semmibe vezető körforgalom a projekt egyetlen, határidőre elkészült eleme,

nem is az állam, hanem a helyi fideszes vezetésű önkormányzat építtetett több mint 503 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatásból. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere az RTL Híradónak elmondta, ők azt vállalták, hogy a leendő logisztikai központhoz és konténerterminálhoz vezető bekötőutat, körforgalmat, a közműveket ők megépítik, és ezen vállalásukat ők teljesítették is, de a Metrans a saját beruházását még nem tudta elkezdeni.

A cég az Átlátszóval azt közölte, hogy továbbra is kiemelt jelentőségű számukra a beruházás. Az Orbán-kormány az RTL megkeresésére nem válaszolt, a közbeszerzést kiíró GYSEV Zrt. pedig arról tájékoztatott, hogy 2026 elején indulhatnak meg a kivitlezési munkálatok, s 2028-ban készülhet el a terminálhoz vezető vágány, leghamarabb.