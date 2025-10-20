Zalaegerszeg;Zalaszentiván;körforgalom;

Bő félmilliárd forintból épült egy semmiből semmibe vezető körforgalom Zalaegerszeg mellett

Az uniós adófizetők pénzét sikerült erre elkölteni.

Zalaegerszeg és Zalaszentiván között áll egy körforgalom, ami nem kapcsolódik semmilyen úthoz, ellenben bő félmilliárd forint uniós támogatást sikerült elkölteni rá - számolt be róla az Átlátszó nyomán az RTL Híradó.

A tényfeltáró lap drónfelvételeket is közzétett a sehonnan sehová nem vezető útról. Elviekben a Metrans nevű vállalatnak egy konténertermináljába kellene vezetnie, aminek azonban mostanáig nyoma sincs, pedig a helyiek szerint az azzal járó munkalehetőség miatt jó lett volna, ha elkészül. A beruházás célja elviekben az lenne, hogy az Adriai-tengeri kikötők felől vasúton érkező áruk innen mehessenek tovább Szlovákia, Csehország és Lengyelország irányába, s ne kelljen Budapest felé kerülniük. Ehhez azonban vasútfejlesztések kellenének. 

Az Orbán-kormány még négy éve ígérte meg, hogy Zalaszentivántól nyugatra épít egy új deltavágányt, hogy a tehervonatok tolatás nélkül közlekedhessenek. A terminál alapkövét le is tették, de mint azt Erdélyi Katalin, az Átlátszó újságírója az RTL Híradónak elmondta, a 2021-es bejelentés után csak egy évvel kért pénzt a kormány a vasútfejlesztésre az EU-tól. A pénzt megkapták, azóta viszont tovább telt-múlt az idő, végül tavaly ősszel írták ki a közbeszerzést az építkezésre, márciusban lejárt az ajánlattételi határidő, eredményt pedig azóta sem hirdettek a tenderen.

A semmiből semmibe vezető körforgalom a projekt egyetlen, határidőre elkészült eleme, 

nem is az állam, hanem a helyi fideszes vezetésű önkormányzat építtetett több mint 503 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatásból. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere az RTL Híradónak elmondta, ők azt vállalták, hogy a leendő logisztikai központhoz és konténerterminálhoz vezető bekötőutat, körforgalmat, a közműveket ők megépítik, és ezen vállalásukat ők teljesítették is, de a Metrans a saját beruházását még nem tudta elkezdeni. 

A cég az Átlátszóval azt közölte, hogy továbbra is kiemelt jelentőségű számukra a beruházás. Az Orbán-kormány az RTL megkeresésére nem válaszolt, a közbeszerzést kiíró GYSEV Zrt. pedig arról tájékoztatott, hogy 2026 elején indulhatnak meg a kivitlezési munkálatok, s 2028-ban készülhet el a terminálhoz vezető vágány, leghamarabb.

