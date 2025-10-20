Sem a diákok, sem a szülők nem kapkodnak az iskolákban ingyenesen kölcsönözhető, de használt állami laptopokért

oktatás;Magyarország;laptop;

2025-10-20 08:37:00 CEST

Úgy tűnik, sem a diákok, sem a szülők nem kapkodnak az iskolákban ingyenesen kölcsönözhető állami laptopokért: a Népszava információi szerint az október 1-jén megnyílt regisztrációs felület elérhetőségét több tankerületi központban is november 5-éig meghosszabbították, emellett az igénylésre jogosultak körét is kibővítették. Idén eredetileg csak az 5. és 9. évfolyamosok számára volt lehetőség az eszközök igénylésére, ám az elmúlt napokban több iskola is arról tájékoztatta a szülőket, hogy a regisztrációt a többi évfolyamra is kiterjesztették.

A lapunkhoz eljutott szülői visszajelzések alapján a bizalmatlanság legfőbb oka, hogy idén már csak használt, esetenként akár 4 éves laptopokat kaphatnak a diákok, amelyeket az előző tanév végén elballagó 8. és 12. osztályos tanulóknak kellett leadniuk. A szülők pedig nem szeretnének ezekért az eszközökért felelősséget vállalni: a laptopok átvétele előtt minden diák törvényes képviselőjének szerződést kell aláírnia, amelyben egyebek mellett készfizető kezességet is vállalniuk kell az esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért.

Az elmúlt években a Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára című projekt keretében került sor állami laptopok kiosztására. Lapunk érdeklődésére a tankerületekért felelős Klebelsberg Központ (KK) azt közölte, hogy

2024-ig összesen 579 ezer notebookot osztottak ki a tanulók részére.

Leszögezték: a KK soha nem kommunikálta, hogy ebben a tanévben új eszközöket lehet igényelni. Megerősítették, hogy most a korábban beszerzett, majd visszaszolgáltatott eszközök újbóli kiosztására van lehetőség.

– 2025 júniusában több mint 70 ezer gépet szolgáltattak vissza a végzős 8. és 12. évfolyamos tanulók. Az így visszakerülő 1,5 - 3 éves notebookok a pályázati felhívásban foglaltaknak és az Európai Unió iránymutatásainak megfelelően kerülnek kiosztásra. Ezzel a Klebelsberg Központ biztosítja a körforgásos gazdálkodás elvének érvényesülését és az erőforrások fenntartható felhasználását – írták, hozzátéve: a diákok a laptopokat újratelepítve, tiszta rendszerrel vehetik át, minden eszközön frissen telepített, biztonságos és használatra kész operációs rendszerrel.

Érdeklődtünk arról is, hogy a használt laptopok leselejtezésére és újabb eszközök beszerzésére mennyi idő múlva kerülhet sor, de erre a kérdésünkre nem kaptunk választ. Arra, hogy a jelenlegi laptopokat meddig tervezik használni az iskolákban, csak a projekt leírásából következtethetünk, amelyben egyebek mellett az szerepel: a kiosztott eszközök “lehetővé teszik az élethosszig tartó tanulást”.

– Az a gond, hogy az iskolákban kiosztott laptopok minősége változó volt, nagy részük már 3-4 éve sem a legmodernebb eszközök közé tartozott.

– Az a gond, hogy az iskolákban kiosztott laptopok minősége változó volt, nagy részük már 3-4 éve sem a legmodernebb eszközök közé tartozott. Lehet, hogy voltak közöttük teljesen újak, de azokon sem a legfrissebb szoftverek futottak – nyilatkozta lapunknak a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke. Gosztonyi Gábor elmondta, a PSZ-hez is számos visszajelzés érkezett tanároktól és szülőktől arról, hogy nem minden esetben tudták gond nélkül használni ezeket az eszközöket. Úgy véli, a mostani iskolai laptopok “körforgásos gazdálkodással” nem biztos, hogy ki fognak bírni még egy harmadik, negyedik kört, különösen, ha a kormány komolyan gondolja a mesterséges intelligencia oktatásának bevezetését, amelyhez újabb programokra, számítógépes platformokra lesz szükség.