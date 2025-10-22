Félre, Magyar

energetika;propaganda;kormánypropaganda; NER;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-10-22 06:00:00 CEST

Bár a sírás nekem nem kenyerem, ezúttal hadd tegyek kivételt. Az elmúlt hetek során szerettem volna megismerni a Tisza energetikai elkézeléseit. Azzal, hogy, mint jelen esetben is, munkámat az érintett nem könnyíti meg, sokszor találkoztam már.

Ám most az akadályok egy teljesen új szintjével szembesültem. Ha a gyanútlan polgár rákeres mondjuk Magyar Péter beszédeire, hosszú oldalakon keresztül csak arra kaphat választ, hogy mi erről a Fidesz és csatolmányai véleménye. Bizony: ők előre kiválogatták nekünk a „lényeget”, úgyhogy mi, mielőtt meghallgathatnánk, érdeklődésünk tárgya mégis mi a fészkes fenét mondott, már megtudhatjuk, hogy neki vége, kész, lejáratta magát, lebukott, hazudott, nevetségessé vált, lefőtt a kávé, elmenekült, totál csőd, neki annyi meg egy Bambi. Az eredeti felvételekért kifejezett türelmesen, állhatatosan, célirányosan szükséges feltúrni a fél netet. Ezeket megismerve persze világossá válik, hogy a Fidesz kihívóját döbbenetes, iparszerű, hazug, félremagyarázó, zavarkeltő, manipulatív burokkal vonja be. Pedig Magyar Péter sem lazsál: a pártelnök videók és kommentek ezreit jegyzi. Ám a NER-kassza végtelennek tetszik: egy Tiszára tíz Fideszt dobnak, és ha ez nem elég a közvélemény meggyúrásához, százat vagy akár ezret. Pénz, „harcos” – zsoldos – lesz rá.

Értem én, hogy amióta a világ a világ, mindenki manipulál; az atlantista-liberálisok is, persze. De azért akad pár apró különbség. Utóbbi például közelebb áll a tényekhez. A fideszes-alt-rightos irány, mivel hogy görcsösen antitézist kíván képezni az (általa vélt) liberalizmussal szemben, óhatatlanul gyakrabban rugaszkodik el az objektív valóságtól.

A Fidesz-propaganda így lényegében megfosztja a polgárokat az ismeretek megszerzéséhez fűződő jogaiktól.

Ez elkeserítő és módfelett drága.