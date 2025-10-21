Örvendj, ha jön a nő

választási kampány;Varga Judit;

Varga Juditot a Fidesz megpróbálta visszahozni a politikába. Tette ezt azzal a céllal, hogy szerepeltethesse a kormánymédia által uralt nyilvánosságban, és vonzó ellenajánlatot kínálhasson általa (például mint Orbán Viktor leendő utódja a miniszterelnöki székben!) volt férjével és annak támogatóival szemben. Visszahívása a politikai színpadra jó ötlet volt a Rogán-művek részéről. De hogy fordulhatott elő, hogy az ajánlat elutasításra talált? Mi történt? Már akkora lenne a kapkodás, hogy egy ilyen horderejű színjáték esetében elfelejtik előre megkérdezni a főszereplőt, hajlandó-e színpadra lépni?

A figyelem elvonása a Tisza Párt által sulykolt társadalmi, gazdasági és megélhetési problémákról folytonos prioritás. Erre a befuccsolt visszatérési színjáték nagyon is alkalmas lett volna. Egy tehetséges politikus hölgy szerepeltetése, annak látványos bemutatása, hogy a Fideszben igenis megbecsülik a nőket, és nemcsak gyermekszülésre, hanem kormányzati szerepre is alkalmasnak tekintik őket, mindig hasznos. Ennél fogva mindenki azt várta, hogy a volt miniszter, eltérően mondjuk Szájer József tessék-lássék módon történt rehabilitálásától, magas rangban tér vissza a közéletbe.

A Magyar Péter-Varga Judit házassági perpatvar folytatásának erőltetése a jelek szerint már senkinek sem érdeke, legkevésbé a volt házastársaknak. Elvben a Magyar Péterrel való közvetlen konfrontáció megújítása akkor is lehetséges, ha Varga Judit az asztalosműhelyben marad. De mindenki tudja, és a hölgy döntésében ez is közrejátszhatott, hogy a volt férj reputációját meg sem érintették a házassági erőszakkal, a nők szoknyája alatti csúszkamászkával vagy a pimaszkodó idegentől elvett mobiltelefon Dunába hajításával kapcsolatos vádak. Történetük ma már nem szól másról, minthogy ezt a házasságot a megszokás és a gyerekek érdeke tarthatta egyben ideig-óráig, nem pedig jellemek és gondolatok találkozása. Szokványos eset. Gustav Mahler és Alma Mahler esete jut eszembe róla: két jóképességű, de szinte azonos ambíciókkal megvert házastárs esetében a rivalizálás elkerülhetetlen. És ahol megjelenik a rivalizálás, ott a kisebb-nagyobb konfliktusok sem maradnak el.

Varga Judit bármikor beszélhet családon belüli erőszakról, de veleszületett és alapos iskolázottsággal párosuló intelligenciája határt szab a hazudozásnak. Már első interjújából is kiderült, hogy indulatos férjének tettei soha nem fajultak valóságos erőszakoskodásig. Leghevesebb dührohamában férjemuram hozzávágott egy nadrágot, amiből óvatlanul elfelejtette kivenni a derékszíjat. Az asszonytárs pedig egy hasonlóan heves dührohamában felpofozta férjemuramat. Ilyesmi szerencsésebb házasságokban is előfordul. Súlyosabb dolog, hogy a férj lehallgatta a feleségét, de politikai értelemben ez is lejárt lemez. Amikor ez történt, ez a házasság már nem létezett, férjemuramban pedig a feleség szoknyája mögüli előbújás vágya minden korábbinál nagyobb volt.

A Fidesz női szavazótáborának megőrzése nem kerül le a napirendről. Miután a Tisza Párt Bódis Kriszta és Forsthoffer Ágnes, legutóbb Orbán Anita csatlakoztatásával elég közérthetően demonstrálta, hogy a női politikusok felkarolása is a prioritásai közé tartozik, a Fidesz most ebben a témában próbálkozott előzéssel, és a volt igazságügyi miniszter személye erre alkalmas lett volna. Ez a hajó elment. Novák Katalin kegyelmi ügyben játszott hangsúlyosabb szerepe nem teszi lehetővé a hasonló próbálkozást.

Az előny tehát pillanatnyilag a Tisza oldalán van, de nem sokáig. A macsó kormányzás ügyében a kormánynak lépnie kell, mert nem a férfiak, hanem a nők és a nyugdíjasok döntik el a választásokat. Érdekes tehát, hogy ki következik a nemek egyensúlyáért vívott kétpárti küzdelemben. A politikai megfigyelő számára érdekes az is, hogy van-e új ötlet a tarsolyban a másik olalon. Sikerül-e mondjuk egy Pankotai Lili-féle tehetséges, fiatal, ismert, de még nem agyonhasznált politikus hölgyet a Tisza partjára csalogatni?

A választási kampány hátralévő finisében még sok olyan dolog történhet, ami Varga Judit visszatérési komédiájához hasonlóan nem a szavazókat, nem az országot, csakis a hatalmon lévőket és a hatalomra törekvőket szolgálja. De a politika már csak ilyen. Varga Judit elmaradt visszatéréséről annyit még mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy ebben a folyamatosan durvuló kampányban ez lett volna a legkisebb baj.

