Abissa fohászai

A bűnbánatra, a megbocsátásra, az újjászületésre és egy virágzó új évért az istenekhez való imádkozásra ad lehetőséget az elefántcsontparti Abissa fesztivál minden év októberének végén.

Az egyhetes programot a n’zima nép szervezi, s eredeti célja a demokrácia és a társadalmi igazságosság eszméinek képviselete Grand-Bassamban, az UNESCO Világörökség területén.

Szent jellegén túl az Abissa lehetőséget kínál az elefántcsontpartiak és a turisták számára, hogy ünnepeljék a népek egyesülését. Dobokkal kísért szent táncok, énekek, díszes ruhákba öltözött csoportok felvonulásai és a közélet jeleneteinek paródiái élénkítik a fesztivált.