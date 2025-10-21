Abissa fohászai

Az egyhetes programot a n’zima nép szervezi, s eredeti célja a demokrácia és a társadalmi igazságosság eszméinek képviselete Grand-Bassamban, az UNESCO Világörökség területén.
2025-10-21 06:00:00 CEST
Különleges installációs kísérlethez nyerte meg a Canterbury katedrális anglikán püspökségét Alex Vellis brit–görög költő. A „Hallgass minket” projekt tagjaként graffitiket állítottak ki a délkelet-angliai székesegyházban.