Politizálás női társaságban

Emberek ennyit még nem beszélgettek, mint manapság. Csak nem egymással teszik, hanem másokkal. Médiatérben. Hogy minél többen lássák-hallják. És bármilyen meglepő, százezrek kapcsolódnak be nézőként, hallgatóként. A beszélgetés termék lett, szórakoztatóipari produktum. Áru, amelyet el lehet adni.

Kiválaszthatjuk a piacon, kik beszélgessenek nekünk, és megválogathatjuk, kikkel piacképes beszélgetni. Gondolhatnánk, már ki van töltve a tér, annyi a podcast, a dumcsizós háttérműsor. De még mindig van kereslet. Láthatóan még senki nem unta igazán meg, pedig látszatra egyik olyan, mint a másik, még a résztvevők is sokszor ugyanazok. Ők a podcast celebek. Szinte szerepkörökre bontva, van köztük bölcs, nagy tudású, provokatőr, okoskodó, nagypofájú, csendes, megfontolt.

Egyre inkább kérdés, lehet-e újat hozni a műfajban. Legtöbben stúdióban, vagy annak tekinthető helyiségben ülnek le, vannak, akik külső helyszínen, padon, kávézóban, autóban csinálják. Már mindenféle tematikában túltengés van, agyafúrt szerkezeteket se nagyon lehet kitalálni, kimerülőben a különféle hangütések kombinációi. Elég volt már ebből! – kiáltunk fel sokszor. De nézzük tovább.

Ennek ellenére még mindig képes születni valamilyen sajátos beszélgetős vegyület, amely igazi érdeklődést kelt. Olykor egészen titokzatos módon, új tematika, szerkezeti és látványelem nélkül. Ilyen az ATV egy hónapja indult műsora, a Tükör. Képtelenségnek tűnik, hiszen ott a Start, az Egyenes beszéd, az Aktuál, a Csatt, a Civil a pályán, az Öt. Mit adhat egy újabb beszélgetős, közéleti háttérműsor? Bármilyen furcsa, valami nagyon mást, és nem kell hozzá több, mint egy szokatlan mozzanat a résztvevők kiválasztásában. A Tükörben Vogyerák Anikó műsorvezetésével három nő az állandó tag, és adásonként egy férfit hívnak meg vendégnek. Ugyan, mondhatnánk, hát ilyesmi a Ridikül is a Duna TV-n. Alapképletben igen, de tematikában nem, és ez sokat jelent. Az egy hagyományosabb értelemben vett női műsor, döntően a hétköznapi élet témáira fókuszál. A Tükörben a nők közéletről, politikáról beszélgetnek. Újabb ellenvetés: de hát szerepelnek ők ilyen műsorokban. Valóban, Papp Réka Kinga, Gergely Zsófia újságírók és Galgóczi Eszter politikai elemző nem ismeretlenek számunkra. De férfiak veszik körül őket, ezért inkább értelmes színfoltok maradnak. Mert a politika a férfiak terepe. Hát nem! Szó sincs róla! Kiderül, hogy a nők együtt legalább ugyanolyan érdekesen, tartalmasan tudnak beszélgetni róla.

Erre még mindig lehet azt mondani, hogy rendben, igaz, egyenjogúság, a nők sem rosszabbak semmiben, bocs, nem akartuk észrevenni, hozzászoktunk, hogy mi vagyunk az ászok, persze, gyertek csak ti is, minél többen – ez jó figyelmeztetés, de legfeljebb kétszer sül el. Na, hát ez a tévedés! A Tükör eddigi adásai azt igazolják, hogy a nő a férfi vendéggel eredeti minőséget teremt, új tónusokat visz a közbeszédbe, ezért a műsornak hosszú időt jósolhatunk. Maguk a gondolatok „egyenrangúak”, a nőiség dominanciája azonban nem csak külsőleg, „esztétikailag” hoz sajátos színeket, hanem az intonációban, a „megvilágításban” is jelentkezik. Az összhang is izgalmas, mert remekül lett kiválasztva a karakterében eltérő három-négy állandó résztvevő. Gergely Zsófia kifinomult érzékenységű, kulturáltan érvelő értelmiségi, Papp Réka Kinga okosan, de nagy érzelemsuhogtatásokkal pengézik, Galgóczi Eszter a tárgyszerű elemző visszafogottságát adja elő szemcsillanós gyengédséggel. Vogyerák Anikó pedig egy megértő főnöknő nevelőtanáros határozottságával vezényel. (Ismét bizonyítja, hogy nagy nyeresége az ATV csapatának.) Így aztán a beszélgetések egy nagyon hiteles, őszintén vibráló érzelmi skálán zajlanak, ami magához rántja a nézőt. Mert nem kopogó értékeléseket, eszmefuttatásokat, okoskodásokat hall (amelyek egy részével esetleg már tele is van a füle), hanem emberi dimenzióba emelt, a személyiség teljességéből felszakadó politizálást.

A férfi vendégek nem is érzik igazán otthonosan magukat ebben a közegben. Ők máshoz szoktak, másra szocializálódtak. Villogtatni az észt, mondani a tutit, igyekezni picit a vitapartnerek fölébe kerekedni. És nem érzik a magabiztos pozíciót a négy nő attitűdje között. Próbálnak udvariasan, kedvesen beépülni a képletbe, de zavartak, önkéntelenül azt hiszik, valamiféle feminista játékról van szó, amelyben nekik az egyenjogúságot kell demonstrálniuk. Szó sincs róla! Semmit nem kell demonstrálni, semmilyen gesztust nem kell tenni! Ezt eddig talán Böcskei Balázs tapintotta ki a legjobban. Hogy nem arról van szó, én, a Férfi most négy nő társaságában vagyok, hanem négy politikával foglalkozó emberrel beszélgetek, ugyanúgy, ahogy szoktam. Próbáljuk együtt megérteni és értékelni, mi zajlik a világban!