Politikai humor

győzteskompenzáció;

2025-10-22 06:00:00 CEST

Nagyon remélem, hogy az emberek bölcsek, és látják, hogy aki ma nem a Tiszára szavaz, az Orbán Viktor hatalomban tartására szavaz - jelentette ki Magyar Péter. Igen ez így van - csak nem pontosan. Hanem: aki nem a Tiszára szavaz, és nem a Fideszre szavaz, az megjárja.

Az érvényes választási törvényben létezik ugyanis a győzteskompenzáció: ennek lényege, hogy a győzelemhez nem szükséges szavazatok a győztes listáját erősítik. Egy választókörzetben, ahol tiszás és fideszes jelölt is indul, majdnem biztos, hogy mások is indulni fognak. A számítási mód az, hogy a győztes az egyéni szavazatokat nem kapja meg a listájára, ellenben a vesztes jóváírja a listáján a szavazatait. Az érvényes szabály szerint a választás harmadik helyezettje és a többiek egyéni szavazatait a győztesnél írják jóvá a listán: a győztes egyéni szavazataiból az a rész, amivel meghaladja a második helyezett szavazatait, a győztes listájához adódik. A második helyezett részesedése az opponáló szavazatokból a harmadik és a többiek szavazataival csökken, és pontosan ennyivel növekszik a győzteskompenzáció.

Szóval az a helyzet, hogy ahol a Fidesz megkapja legalább a relatív többséget, ott a harmadik helyzettől kezdve a többiek egyéni szavazatai a Fidesz listájára kerülnek. Ellenben ahol a Tisza kapja meg a relatív többséget, ott a harmadik helyzettől kezdve az egyéni szavazatok a Tisza listájára kerülnek.

Így aztán arra lehet készülni, hogy a DK, MSZP, Kutyapárt, Mi Hazánk összes egyéni szavazata a Fidesz vagy a Tisza listájához fog adódni.

A dologban az az izgalmas, hogy csak utólag derül ki egy Mi Hazánkra adott vagy egy MSZP-s szavazatról, hogy a Tiszát vagy a Fideszt erősítette-e. Jó, mi?

–

