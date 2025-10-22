Ab előtt a győzteskompenzáció

Alkotmánybírósághoz (Ab) fordul az Együtt-PM, miután a Kúria érdemi vizsgálat nélkül elutasította felülvizsgálati kérelmüket, amelyben az áprilisi országgyűlési választás országos listás eredményének megváltoztatását kérték, a győztesnek járó kompenzáció miatt. Szerintük az Ab érdemben dönthet arról, sértik-e a győztes egyéni jelöltekre leadott szavazatok után országos listáról kiosztott többletmandátumok a szavazatok egyenlő súlya alkotmányos követelményét. Ha az Ab alaptörvény-ellenesnek találja a választójogi törvény idevágó szabályait, meg is semmisítheti azokat, ami kihatna az április 6-i választás listás végeredményére is.